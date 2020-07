Samen strijden voor gezondheid

‘Het is tijd om samen te strijden voor gezondheid’, zo laten Inventum Technologies, Bouwend Nederland, Leontienhuis en minister Hugo de Jong weten. Zij slaan de handen ineen voor een gezonde samenleving.

Foto: Manon Veldkamp en Leontien van Moorsel

Gezondheid bestaat uit vele facetten: fysieke of geestelijke gezondheid, maar ook een gezonde leefomgeving of leefklimaat. Inventum zet zich met haar duurzame producten en concepten in voor een gezond leefklimaat. Daarom organiseert ze nu de Leontien Charity Ride, omdat herstellen begint bij een gezond binnenklimaat en een comfortabele leefomgeving.

In het Leontienhuis helpen Leontien van Moorsel en ervaringsdeskundigen mensen met een eetstoornis op hun weg naar herstel. In aanloop naar de Leontien Charity Ride powered by Inventum gaan Manon Veldkamp, Marketing Manager bij Inventum en Leontien van Moorsel de uitdaging aan met Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland en Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid.

De onmogelijke uitdaging

Het doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken om samen aandacht te genereren voor eetstoornissen en zoveel mogelijk geld op te halen voor het Leontienhuis. Daarom heeft Manon Veldkamp, Marketing Manager bij Inventum, Leontien van Moorsel uitgedaagd. Veldkamp: “Als Leontien en ik elk €10.000 ophalen, gaat Leontien van Moorsel met Dirk de Leijer, CEO bij Inventum fietsen. Ik fiets dan met Maxime Verhagen en Hugo de Jonge fietsen. Om hen te enthousiasmeren hebben Leontien van Moorsel en ik een video opgenomen. Dit heeft geholpen, want ze zijn allebei erg enthousiast en gaan de uitdaging aan! Hiermee is de eerste uitdaging een feit: een toezegging van Maxime Verhagen en Hugo de Jonge.”

“Door te fietsen, komen we in gesprek met elkaar, helpen we elkaar en strijden we samen voor gezondheid. Wij hebben ons aan elkaar verbonden, verbind jij je ook aan ons?”

Inventum is sinds januari 2020 trotse ambassadeur van het Leontienhuis en organiseert de Leontien Charity Ride met het Leontienhuis. VSK 2022 en Conclusion Application Innovation zijn shirtsponsor en Vakmedianet, InstallatieTotaal en Acquire Publishing zijn mediapartner van dit evenement.