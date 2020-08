Van evenementenvloer tot fietspad

Euro Tec specialiseert zich in het verhuren van tijdelijke vloeren voor concerten en evenementen. “Maar we richten ons ook op de infrasector met onze tijdelijke fietspaden”, aldus Hans Steiner van Euro Tec. “Eigenlijk is dat een beetje per toeval ontstaan door een gerenommeerde aannemer die daar mogelijkheden in zag. De ervaringen zijn positief.”

De fietspaden van Euro Tec worden vooral gebruikt bij wegwerkzaamheden en wegafsluitingen. Steiner: “Dan leggen we met het tijdelijke fiets- en voetpad een soort bypass om de werkzaamheden aan, bijvoorbeeld een paar meter parallel aan het opengebroken stuk of door het weiland, zodat weggebruikers ongestoord en veilig hun weg kunnen vervolgen.”

Het tijdelijke fietspad bestaat uit vloerplaten gemaakt van gerecycled kabelgranulaat. Over het algemeen legt de firma het pad in een dag aan. Het komt voor dat een fietspad ergens een jaar ligt, zoals nu bij Schiphol, maar een meer doorsnee huurperiode is ongeveer een week of acht, “net zo lang als de werkzaamheden duren”, aldus Steiner. “We hebben geen zware machines nodig en er zijn ook weinig voorbereidingen nodig. Dat, in combinatie met het gerecyclede materiaal, zorgt ook voor een geringe milieubelasting.”

“We leggen het fietspad snel maar vooral ook zorgvuldig en netjes aan.”, vervolgt Steiner. “De vloerplaat is voorzien van een antislip-noppenprofiel zodat fietsers en voetgangers niet uitglijden. De koppelbare vloerplaten van het fietspad zijn 1 meter 20 bij 80 centimer, zodat er altijd wel een flexibele oplossing te bedenken is.”

Euro Tec is voornamelijk actief in de evenementenbranche. “Dat geeft ons voordelen. We zijn gewend om snel op te bouwen en weer af te breken en toch accuraat, flexibel en efficient te werken. Onze werkwijze blijkt zeer goed te werken, juist in de infrasector, waar onze werkwijze zeker gewaardeerd wordt.”

Euro Tec tijdelijke fietspaden: www.tijdelijkfietspad.nl