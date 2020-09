Verbindingsfestival: drie nieuwe sprekers bekend voor podium Gezonde Gebouwen

Het tweede Verbindingsfestival over de Slimme en Gezonde Stad, vindt plaats op 29 september 2020. Op die datum organiseert Acquire in samenwerking met een groot aantal kennispartners, partners en experts het tweede online en gratis Verbindingsfestival voor 2000 festivalgangers. In dit artikel stellen we drie sprekers aan je voor die op de planken staan van het podium Gezonde Gebouwen.

Gezondheid is anno 2020 een van de grootste maatschappelijke uitdagingen. Het welbevinden van medewerkers staat, mede vanwege de gezondheidscrisis, centraal. Een hogere arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim vormen de heilige graal, maar hoe komen we tot dat resultaat en hoe tonen we het aan?

Verschillende experts gaan in op deze vraagstelling, vanuit een diversiteit aan uitgangspunten. Zo verzorgt commercieel directeur Laurens de Lange van Unica een presentatie, evenals senior advisor safety & health Sven Evertz van Antea. Ook directeur Michel Weijers van C2C ExpoLab voorziet je van kennis en advies over het onderwerp Gezonde Gebouwen. De volledige lijst met sprekers die nu al zijn bevestigd voor het festival vind je op deze pagina. Inschrijven doe je hier, geheel kosteloos.