'Werkgevers, pak het moment voor gedragsverandering'

Gedragsverandering is het meest kansrijk vanuit een nieuwe situatie: een nieuwe woning, een nieuwe baan. Dan is er even dat moment van bezinning: hoe kom ik vanaf hier op de beste manier naar mijn bestemming(en)? Welk kansrijker gedragsveranderingsmoment is denkbaar dan het herbezinningsmoment op de persoonlijke mobiliteit, bij de herstart van het woon-werkverkeer na een lange periode van intelligente lockdown? Een periode waarin de fiets en lopen werden herontdekt en de auto lange rustpauzes kreeg.



Het flexibele reisgedrag van de afgelopen maanden creëert een momentum dat je als werkgever niet aan je voorbij kunt laten gaan. Sterker nog, pak je nu niet door op het stimuleren van diverse manieren van reizen - thuis, op kantoor, met ander vervoer, dan wel op andere tijdstippen - dan kan de bedrijfsparkeerplaats plots wel eens te klein blijken. Wat te doen?

Urgentie

Zonder een aantrekkelijk, leuk en makkelijk mobiliteitsaanbod op het juiste moment - denk ook aan gamification - zouden meer werknemers dan voorheen voor de eigen auto kunnen kiezen in plaats van het openbaar vervoer. Wie zit daarop te wachten? Werkgevers niet en de samenleving niet. Dat dit risico op herleving van het persoonlijk autogebruik reëel is, blijkt uit onderzoek van Ruigrok NetPanel (tussen 5 en 18 augustus) in opdracht van mobiliteitsplatform Toogethr.

Algemene werknemersdata

Het onderzoeksrapport van Ruigrok NetPanel helpt werkgevers al voor een groot deel op weg met inzicht in de verschillende motieven die werknemers als doorslaggevend ervaren, afhankelijk van bijvoorbeeld hun leeftijd of afstand tot het werk. Zo geven ze richting aan een relevante vraagstelling aan werknemers ten behoeve van een actueel dataoverzicht van vervoerskeuzes, drijfveren en motivaties. Ook geven de resultaten inzicht in de variaties die er daarin zijn tussen mannen en vrouwen, tussen de afstanden tot het werk en tussen leeftijdsgroepen. Op basis van een goed inzicht in deze wensen en keuzen van werknemers kan een aantrekkelijk en sturend mobiliteitsaanbod worden gedaan.

