Europese Procura+ Award voor aanbestedingstraject circulair kantoorgebouw

Kamp C, het Belgische Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, heeft met het project ’t Centrum een Europese Procura+ Award gewonnen. Ook het Nederlandse Alba Concepts deelde gistermiddag in Berlijn mee in de feestvreugde.

Het circulair aanbestedingstraject ’t Centrum dat Kamp C heeft uitgeschreven voor de bouw van een circulair kantoorgebouw viel in de prijzen in de categorie ‘Sustainable Procurement of the Year’.

Het consortium ‘Kamp Circulair’ tekent samen met Kamp C voor de bouw van ’t Centrum op het terrein van Kamp C in Westerlo. Het wordt het eerste circulaire kantoorgebouw in België dat rekening houdt met alle zeven pijlers van circulair bouwen: circulaire materialen, circulair ontwerpen, circulair aanbesteden, circulaire businessmodellen, circulaire financiën, circulair werken en circulaire gebiedsontwikkeling.

Erkenning

In 2018 begon Kamp C het circulair aanbestedingstraject met een vormingsprogramma voor mogelijke kandidaten, alvorens de aanbesteding openbaar te maken. Dat traject wordt nu door de jury van de Procura+ Awards bekroond. De Procura+ Awards zijn bedoeld voor opmerkelijke publieke aanbestedingen die succesvol inzetten op duurzaamheid en innovatie om publieke goederen, diensten, processen en infrastructuur aanzienlijk te verbeteren.

“Uiteraard zijn we trots op deze internationale erkenning”, stelt Kamp C-voorzitter Kathleen Helsen. “Procura+ is een Europees netwerk van meer dan veertig publieke instellingen dat kennis over duurzame en innovatieve aanbestedingen samenbrengt en promoot, onder meer door advies en ondersteuning te geven aan overheden die op deze manier willen aanbesteden.”

“We willen alle betrokken partijen bedanken”, vervolgt Sofie Torfs (Kamp C). “Projectpartners OVAM en Thomas More, en het team onder leiding van Alba Concepts dat ons heeft bijgestaan tijdens de aanbesteding van ’t Centrum.”

Sofie Torfs (links) en Emiel Ascione van Kamp C nemen de Procura+ Award in ontvangst (foto Kamp C)

Voedingsbodem

’t Centrum wordt in aankoop, realisatie, gebruik en beheer een circulair bedrijfsgebouw, waarin alle betrokkenen worden gestimuleerd om circulair te werken, bouwen en ondernemen. Team ATP, bestaande uit Turntoo, PLEKvoor en Alba Concepts, begeleidt het hele proces- en projectmanagement, met duurzaamheid als essentiële voedingsbodem.

Een woordvoerder van het Nederlandse Alba Concepts: “Wij zien circulariteit als een essentieel vraagstuk, waar de bouw momenteel op moet acteren. We moeten echter oppassen dat circulariteit een containerbegrip wordt dat niet concreet gemaakt kan worden. Alba Concepts focust op het meetbaar maken van circulariteit in de breedste zin van het woord, bij elk project.”

Losmaakbaarheid

“Wij doen dat met technisch inhoudelijke kennis. En we stellen vragen over de herkomst, toekomstwaarden en losmaakbaarheid van materialen, maar ook over de procesinrichting ernaartoe. Circulariteit vraagt een andere manier van uitvragen en samenwerken. Als wij circulaire projecten realiseren, achterhalen wij eerst de ambities van onze opdrachtgevers. Dat vraagt aandacht en expertise om de werkelijke drijfveren te achterhalen en te concretiseren.”

“Bij Kamp C waren de beweegredenen vanaf het begin scherp. Kamp C is namelijk tot in de haarvaten bezig met het imagovraagstuk. Ze willen breed uitdragen dat je van elkaar kunt leren en ze willen laten zien dat circulariteit echt kan. Vervolgens kies je focusgebieden, waarop je wilt acteren en je onderscheiden. En je tast het ambitieniveau af. Hoe hoog kun je de lat leggen?”

Foto boven: Het terrein waar het nieuwe gebouw gaat verrijzen (foto Kamp C).

Lees hier ons eerdere verhaal over Kamp C en ’t Centrum.