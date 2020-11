Nederlandse primeur voor circulaire kalkzandsteen Caldubo

Ontwikkelingen wat betreft de toepassing van circulaire en milieubewuste producten worden meestal gestimuleerd vanuit ambitieuze opdrachtgevers en enthousiastelingen op het gebied van duurzaamheid. Ook de bouwsector kent maatschappelijk verantwoord gedreven bouwbedrijven, zoals HuneBouw uit Hoogeveen.

Afbeelding boven: impressie van de seniorenwoningen van HuneBouw, door Specht architectuur en stedenbouw.

Klaas Graveland, directeur van HuneBouw, laat geen kans voorbij gaan om zijn bijdrage aan de verduurzaming van de maatschappij en dus de bouwsector in te zetten bij de verwerving van nieuwe opdrachten. Ook voor opdrachten die al zijn geboekt, geldt dat hij samen met zijn team probeert een hogere duurzaamheidsambitie waar te maken.

De reguliere kalkzandsteenproducten van Calduran behoren op basis van primaire grondstoffen al tot de bouwmaterialen met de laagste MKI-waarde. Ondanks dat gegeven wordt vanwege de noodzaak om circulaire processen in te gaan voeren ook permanent gezocht naar de mogelijke inzet van door sloop beschikbaar komende secundaire grondstoffen. Onder de naam Caldubo is daardoor een nieuwe productenlijn aan het assortiment toegevoegd.

Impressie van de seniorenwoningen van HuneBouw, door Specht architectuur en stedenbouw.

HuneBouw is al heel lang een goede klant van Calduran en tijdens een recent gesprek over dit onderwerp en de zoektocht naar een Nederlandse primeur voor Caldubo, kwam er al snel een geschikt project op tafel. Stichting Woonservice uit Westerbork had kort geleden een project van twintig seniorenwoningen aan HuneBouw gegund. Mede door de gemeenschappelijke visie en duurzaamheidsambitie kreeg die samenwerking vorm en wordt begin 2021 gestart met de bouw van die woningen aan een hofje, op de zogenaamde Weghorstlocatie in Veenoord. Het gaat om een ontwerp van Specht architectuur en stedenbouw uit Groningen en een constructieve opzet van Goudstikker de Vries uit Emmen.

Houd de website van Duurzaam Gebouwd in de gaten voor een gedetailleerdere uitleg over dit project.