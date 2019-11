De sleutel voor structureel succes in de bouwsector: de 'zachte kant'

Onderzoeksrapport van ABN AMRO, RISNET en Duurzaam Gebouwd naar succesfactoren in de bouw: focussen op de ‘zachte kant’ maakt het grootste verschil.

Investeren in ‘zachte kant’ bouw cruciaal voor succes bouwprojecten

Verbeteren samenwerking belangrijker dan verhogen kennisniveau medewerkers

Energietransitie en circulair bouwen grootste ‘gamechangers’ in komend decennium

De Nederlandse bouw maakt jaarlijks meer dan 5 miljard euro aan faalkosten, zo bleek uit het rapport ‘Verspilde Moeite’ van ABN AMRO in het voorjaar van 2019. In een vervolgonderzoek (‘Structureel succes - Op zoek naar meerwaarde in de bouw’) hebben ABN AMRO, RISNET en Duurzaam Gebouwd in kaart gebracht in welke factoren en fasen van het bouwproject opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten investeren om te komen tot structureel succes: bouwprojecten die op tijd, zonder fouten en binnen budget worden opgeleverd.

Meer interactie

De meeste kans op structureel succes ontstaat volgens de bouwprofessionals door een betere verbinding tussen ontwerp- en uitvoeringsteams en door het intensiever betrekken van de klant of eindgebruiker door integrale samenwerking. Ruim 80 procent beschouwt de fase van specificatie en ontwerp als de belangrijkste fase voor het succesvol realiseren van bouwprojecten. Opmerkelijk is dat zij stellen dat de kans op structureel succes en lagere faalkosten niet groter wordt door uitbreiding van personeelssterkte, een hogere beloning, opleidingen of een flexibelere inzet van personeel.

Versterking factor mens

Inzetten op het voorkomen van faalkosten kan de bouw in potentie miljarden euro’s opleveren. Uit het onderzoek blijkt dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw de ‘harde kant’ van het vak - techniek, procesmanagement en project- en contractmanagement - weliswaar belangrijk vinden, maar dat een focus op de ‘zachte kant’ - de menselijke samenwerking - het grootste verschil gaat maken.

Communicatie

Volgens de bouwprofessionals is de meeste winst te behalen in de fases die voorafgaan aan de uitvoering van bouwprojecten. Een grote meerderheid benadrukt dat meer aandacht voor communicatie over planning, voorbereiding en aansturing de basis legt voor een succesvolle uitvoering van bouwprojecten. Dat betekent dat de sector vooral moet investeren in het verbeteren van cultuur, houding, gedrag en communicatie.

Daarnaast zien bouwprofessionals veel potentie in de toepassing van technologie op de bouwplaats. Door veel verder te gaan in industrialisatie en standaardisatie van de bouw - bijvoorbeeld door prefab- en modulair bouwen - kan verspilling van geld, materiaal en manuren worden voorkomen.

Innoveren en standaardiseren

De bouw krijgt in de komende tien jaar te maken met meer milieuregelgeving, een enorme vraag naar onderhoud van infrastructuur en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dat vraagt vaak om maatwerk en is erg arbeidsintensief. “De gespannen arbeidsmarkt is in de bouw inmiddels een gegeven”, zegt Petran van Heel, Sector Banker Bouw van ABN AMRO. “Bouwbedrijven moeten manieren vinden om het bouwproces innovatiever te maken en met het beschikbare personeel de productiviteit te verhogen. Het gebrek aan standaardisatie, de vele verschillende betrokken partijen en de scheiding tussen ontwerp, uitvoering, beheer en gebruik zijn een grote uitdaging.”

“Vaker met partners samenwerken, meer met elkaar praten, van elkaar leren en informatie delen - zowel binnen de organisatie als tussen ketenpartners en met klanten - levert de grootste kansen op structureel succes op. Dit zorgt niet alleen voor het elimineren van miljarden euro’s aan faalkosten, maar door een hogere efficiency zijn er voor de bouwsector nog eens miljarden euro’s aan toegevoegde waarde te behalen.”

Het rapport ‘Structureel succes - Op zoek naar meerwaarde in de bouw’ wordt woensdag 13 november officieel gepresenteerd door Petran van Heel tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra (Circl, Amsterdam). Je kunt het rapport via deze link downloaden.



