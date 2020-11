Drie dagen digitaal: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Congres 2020

Beleid, beweging en borging vormen de centrale thema’s tijdens het driedaagse Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Congres. Deze vijfde editie zal in zijn geheel online plaatsvinden.

Het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) Congres voor overheden wordt op 8, 9 en 10 december 2020 georganiseerd door PIANOo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), mede namens de ministeries van BZK, BZ, EZK en SZW.

Deze eerste lustrumeditie is een bijzondere. Voor het eerst zal het congres in zijn geheel digitaal plaatsvinden. In drie dagdelen, verspreid over drie dagen, is er een programma dat zich richt op alle facetten van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, inclusief hoe dit succesvol is te verankeren in de organisatie.

B-B-B

Het overkoepelende thema is dit jaar Beleid – Beweging – Borging. Centraal staan het vormen van een visie over en een strategie voor MVI, het veranderen van de inkooporganisatie naar MVI en het blijvend borgen van MVI.

Het gratis MVI Congres is exclusief toegankelijk voor professionals die zich binnen overheden of in opdracht van overheden bezig houden met inkoop:

- Bestuurders

- Beleidsmedewerkers

- Duurzaamheidscoördinatoren

- Facilitair managers

- Strategisch inkopers

- Uitvoerend inkopers

- Contractmanagers

Ook adviseurs en consultants zijn van harte welkom, onder voorbehoud dat je kunt aantonen in opdracht van een overheidsinstantie te werken.

Data en tijden

Dinsdag 8 december: 10.30 - 14.30u

Woensdag 9 december: 9.00 - 13.00u

Donderdag 10 december: 13.00 - 17.00u

PROGRAMMA

Dag 1: Beleid

De eerste dag staat in het teken van de vorming van beleid. We richten ons op visie en strategie en hoe enthousiasme voor MVI op te wekken binnen alle niveaus van de organisatie.

Dag 2: Beweging

De tweede dag richt zich op het activeren van de gehele inkoopketen binnen je organisatie, dus het in beweging krijgen van de organisatie. Hoe bewegen we de organisatie richting MVI en hoe zorgen we ervoor dat er hiervoor meters gemaakt worden? Dit doen we onder andere aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Dag 3: Borging

Op de derde en laatste dag hebben we het over het borgen van MVI in de organisatie. Hoe zorgen we ervoor dat MVI concreet verankerd wordt in je organisatie en het standaard uitgangspunt is? We presenteren daarbij zo concreet mogelijke handvaten en instrumenten.

Meer informatie en inschrijven: mvicongres.nl

Bron: PIANOo