Nieuwe kansen en subsidies voor circulariteit

In 2021 stelt de overheid 114 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het circulair herinrichten van je bedrijf. Aan de lijst met producten die in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrek zijn nieuwe materialen voor interieurbouw toegevoegd.

De Nederlandse recycling industrie draait op volle toeren, aldus een persbericht van Cirkelstad. Ieder jaar worden er weer meer grondstoffen hergebruikt dan het jaar ervoor. Vooral in de bouw vinden reststromen vaak een nieuwe bestemming. Deze ontwikkeling wordt aangewakkerd met subsidies en fiscale voordelen.

Met deze ‘soft tools’ probeert de overheid de maatschappelijke koers in de juiste richting te sturen. Zoals ieder jaar wordt er op 1 januari een nieuwe lijst gepubliceerd van producten die in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrek. Dit jaar is dat niet anders. Wat wel anders is, is dat er nieuwe materialen voor interieurbouw aan de lijst zijn toegevoegd.

Keukens

De lijst bevat voortaan ook zaken als bio-based vloerbedekking, gerecyclede bakstenen en isolatiemateriaal van kalkhennep. Als extra boost naar een circulaire economie vallen ook alle meubels die zijn gemaakt van hergebruikte materialen onder de nieuwe MIA-regeling, inclusief circulaire keukens.

In totaal zijn er vijftig nieuwe producten aan de bestaande MIA-lijst toegevoegd. Het is altijd interessant om te controleren of de milieuaftrek van toepassing is op jouw investering. Een handige tool helpt je hierbij. Materialen die in aanmerking komen voor de MIA-regeling leveren je netto een voordeel op tot 12%.

Bamboe

Vorig jaar kwam bamboe al op de lijst terecht. Het is een materiaal dat je inmiddels ontzettend vaak tegenkomt, aldus Cirkelstad. Niet verrassend als je beseft dat bamboe ontzettend snel groeit. Het materiaal is flexibel, maar kan ook ontzettend sterk zijn. De toepassingen van dit gras zijn dan ook eindeloos: het zit in papier, kleding, fietsen, dekens en zelfs bier. Je komt bamboe verder ook tegen in meubelen, afscheidingen en schermen en in planken en plaatmateriaal.

