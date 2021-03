Digitaal magazine: samen naar de top met DG Expeditie ’t Veen

Gemeente Hattem heeft een uitdaging en wil de transformatie van voormalig bedrijventerrein ’t Veen naar een hoger niveau tillen door intensieve kennisdeling, samenwerking en synergie binnen een kennishub, de DG Expeditie ’t Veen. Hoe die expeditie eruitzag, ontdek je in een gratis te lezen digitaal magazine.

De expeditie heeft als doel om het voormalig bedrijventerrein ’t Veen om te toveren naar een aantrekkelijk woon- werkgebied met 500 duurzame woningen. Het doel staat dus vast, de weg ernaar toe is nog open. In deze publicatie nemen we je mee op deze ontdekkingsreis, langs de verschillende sessies gehouden in de periode augustus 2020 tot en met januari 2021. Ontdek in deze publicatie hoe kennis werd gedeeld binnen de geselecteerde thema’s als Klimaatadaptatie, Duurzame energie en warmtevoorziening, circulair bouwen, slimme en gezonde stad en innovatieve en betaalbare financiële woonconcepten.