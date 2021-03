Beter en betaalbaar verduurzamen in Brabant met De Renovatieversneller

De samenwerkingsovereenkomst tussen De Renovatieversneller en de Brabantse Duurzaamheids Alliantie (BDA) is een feit. Pierre Hobbelen en Rob van der Feijst tekenden, namens de samenwerkende corporaties en de samenwerkende bouwers, de overeenkomst samen met Joris van den Heuvel, programmaleider van De Renovatieversneller.

BDA wil in totaal 4.500 woningen gestandaardiseerd aanpakken in een ‘isolatiestroom’. Door als collectief in te zetten op proces- en productinnovatie wordt de kwaliteit hoger en de kosten lager. Zij delen kennis en ervaring met andere partijen om zo het samenwerken aan de renovatieopgave tussen woningcorporaties meer gemeengoed te maken.

Pierre Hobbelen, voorzitter Stuurgroep BDA: “In Brabant moeten circa 440.000 sociale huurwoningen voor 2050 CO 2 neutraal zijn. Dat gaat nog een enorme uitdaging worden. We zijn daarom trots op deze grootschalige vernieuwende samenwerking tussen corporaties en bouwers. Met elkaar gaan we de startmotor vormen van deze belangrijke Brabantse opgave, waarop andere corporaties kunnen gaan aansluiten.”

Samenwerking

Door samen te werken aan de doelstellingen van de alliantie biedt het ondersteuningsteam van De Renovatieversneller inhoudelijke kennis en worden verbanden gelegd met andere initiatieven in het land. De samenwerking gaat onder andere over kennisuitwisseling, innovatie en de uitbreiding van het aantal woningen van 2.000 naar 4.500 door het betrekken van nieuwe corporaties bij dit initiatief.

BDA werkt aan sneller, beter en betaalbare renovaties, vanuit hetzelfde perspectief als De Renovatieversneller. BDA is de fase van ‘het praten over…’ voorbij en staat op het punt te starten met de uitvoering van de eerste clusters. Daarin onderscheidt BDA zich van andere initiatieven.

Kennis en ervaring vanuit BDA worden gedeeld met andere collectieven om zo het samenwerken aan de renovatieopgave tussen woningcorporaties meer gemeengoed te maken.

Peter Linders en Rick van den Bos leveren namens het ondersteuningsteam van De Renovatieversneller hun bijdrage aan het samenwerkingsverband. Zij gaan zich onder meer richten op het stimuleren van samenwerking, organiseren van kennissessies en het vergroten van de aantallen woningen door meer woningcorporaties aan te trekken. Linders en Van den Bosch werken hierin samen met het programmabureau van de BDA, bemenst door Endule.

Brabantse Duurzaamheids Alliantie

De Brabantse Duurzaamheids Alliantie is een samenwerkingsverband van woningcorporaties Tiwos en Thuisvester en de bouwers Zwaluwe Bouw, Hendriks Coppelmans, De Kok Bouwgroep, Huybregts Relou en Van Agtmaal. Zij werken aan de langetermijndoelstelling om CO 2 -neutraal te wonen in 2050. De zeven deelnemers hebben in 2020 een raamovereenkomst gesloten. Door de vraag van de woningcorporaties te bundelen, kan de benodigde capaciteit worden gegarandeerd en kunnen kosten worden beheerst.

BDA wil innoveren om te komen tot voordelen in het proces de prijs en kwaliteit. Uiteindelijk leidt de samenwerking tot de gewenste versnelling. Door het op elkaar afstemmen van werkwijzen van de deelnemende corporaties én bouwers ontstaan meer standaarden in de processen en maatregelen. De corporaties gaan over het ‘wat’ en de markt over het ‘hoe’.

De Renovatieversneller

De Renovatieversneller is een meerjarig landelijk ondersteuningsprogramma dat begeleiding, kennis en subsidie biedt aan corporaties en aanbieders. Partijen die samen de handen ineenslaan om huurwoningen sneller, beter en betaalbaar te verduurzamen. En zo een beweging op gang brengt die bijdraagt aan een beter klimaat. Aan dit programma hebben zich het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, AEDES, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en OnderhoudNL gecommitteerd. Meer informatie vind je via de www.derenovatieversneller.nl.



Foto boven (Shutterstock): Rucphen is een van de plaatsen waar BDA actief is.