Wonion: 'Kijk niet alleen naar materialen, maar ook naar de mens'

Ook Woningcorporatie Wonion is de circulaire markt betreden, een stap die voor een andere manier van denken heeft gezorgd, aldus directeur-bestuurder Gerrolt Ooijman. "Circulariteit als vast onderdeel van de strategie zie je nog niet zoveel. Ik schat dat dit bij tien corporaties het geval is."

Interview door Joost Bijlsma

Duurzaamheid en circulariteit staan hoog op de agenda van Wonion in Ulft. Al zolang Gerrolt Ooijman bij deze woningcorporatie in de Achterhoek werkt, meer dan 20 jaar, is de corporatie geïnteresseerd in ‘groener’ huisvesten. Vanaf de fusie in 2008, toen twee corporaties opgingen in Wonion, is een groene koers uitgezet. De corporatie die ruim 4.000 woningen beheert, legde de lat hoog voor zichzelf. Met als resultaat dat hun woningen al in 2016 gemiddeld een B-label hadden. Hiermee liepen ze vijf jaar voor de troepen uit; dit is nu namelijk de eis voor de sector. Naast het duurzaamheidsoffensief zetten ze ook vol in op circulair.

Waarom die drive voor duurzaamheid en circulariteit?

Ooijman: ‘Het is noodzakelijk vanuit maatschappelijk oogpunt. Daarnaast brengt het innovatiekracht en creativiteit. Het helpt anders naar dingen te kijken en vooruit te denken, ook op andere gebieden. Hoewel dat nu verandert, zag je bij corporaties toch een tijd de houding van: we mogen niets van de overheid. Bij ons heerst vooral de mentaliteit van: wat is mogelijk? Dat maakt je ook aantrekkelijker. Zo krijgen wij veel talent van de hogeschool HAN over de vloer dat graag meewerkt aan duurzaamheid of circulariteit.’

Hoe voorkom je dat het bij plannenmakerij en mooie verhalen blijft?

‘Door te zorgen dat het overal in de organisatie leeft en te stimuleren dat duurzame initiatieven overal ontstaan, bijvoorbeeld bij de projectleiders. Vorig jaar hebben we vijftien circulaire keukens geplaatst en diverse groendaken aangelegd. Die informatie bereikte mij pas nadat het was gebeurd.’

Hoe hebben jullie het circulaire denken breed in de organisatie ingebed?

‘Via de methode The Natural Step. Die ondersteunt ons een taal te vinden rond duurzaamheid die voor iedereen hetzelfde is. Het heeft ons bijvoorbeeld geholpen niet alleen naar materialen en energie te kijken, maar ook naar de maatschappij en de factor mens. We leerden dat wij onze mensen ruimte moeten geven om zich te ontplooien en zelf duurzame dingen te doen.’

Jullie hebben zes onderhoudspartners gevraagd mee te doen met The Natural Step. Waarom?

‘Wij willen een beweging bouwen. Je ziet dat die onderhoudspartners nu ook kiezen voor materialen en oplossingen die beter zijn voor het milieu.’

Jullie werken actief mee aan een circulaire Achterhoek via de Thematafel Circulariteit en de Cirkelregio de Achterhoek. Wat maakt dat dit thema in jullie streek leeft?

‘Het is een regio met innovatieve maakbedrijven, boeren en hechte gemeenschappen. Kringlopen, samenwerken en goed zijn voor de natuur leeft hier. De thematafel en de Cirkelregio brengen overheid, organisaties en ondernemers bij elkaar, met de duidelijke behoefte om concreet iets goeds te doen. We willen graag voorlopen in de Achterhoek.’

Dit is een ingekorte versie van het interview met Gerrit Ooijman. De volledige versie lees je op de website van De Circulaire Bouweconomie.