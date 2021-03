Mens en natuur komen samen in oplevering Guldenwater

Met de laatste woning in Guldenwater, onderdeel van de grootschalige gebiedsontwikkeling van de vroegere spoorzone in Delft, is ook de grootste vlindertuin van Nieuw Delft opgeleverd. Onno Dwars van Ballast Nedam, ontwikkelaar van het gebied: "Guldenwater laat zien hoe je in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling mens en natuur in harmonie kunt laten samenleven."

Volgens het ontwerpteam wordt de vlindertuin straks een eldorado en beschutte rustplaats speciaal voor vlinders die rondvliegen in het Van Leeuwenhoekpark. Hiermee is tevens de oplevering van een groot complex met 136 huurappartementen, 41 koopappartementen en 7 parkwoningen een feit geworden. Zo krijgt het noordelijk deel van het Van Leeuwenhoekkwartier met rap tempo vorm, krijgt de lokale woningmarkt weer enige verlichting en vindt er een gezonde doorstroming plaats.

Guldenwater’s eigen biotoop

In Guldenwater is bewust plaats gemaakt voor biodiversiteit in de stad door het realiseren van de grootste vlindertuin van Nieuw Delft. Deze biotoop is ontworpen rondom vogels, vleermuizen, insecten en vlinders. De binnentuin is aangelegd door Van der Tol hoveniers en de beplanting is speciaal geselecteerd voor vlinders en insecten door Hollandgroen. Ook zijn er planten aanwezig waarin vlinders, of eigenlijk de rupsen en eitjes, kunnen overwinteren of beschutte plekjes vinden in het lichte struweel en de grassen. De vlindertuin is nu nog in rust en zal van het voorjaar voor het eerst ontluiken en uitgroeien tot een groene vlinderoase. Via een slingerpaadje kunnen de bewoners de tuin gemakkelijk betreden en ontstaat er ruimte voor educatie door spelenderwijs interactie aan te gaan met de natuur midden in de stad.



Artist impression van de gebiedsontwikkeling in Nieuw Delft.

Resultaat van een duurzame samenwerking

Ballast Nedam Development is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het project, de realisatie was in handen van Ballast Nedam West. Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft namens BPL Pensioen 85 appartementen verworven; SPF Beheer namens Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer 51 woningen. De overige 48 woningen zijn opgeleverd aan particuliere kopers.

Afgelopen periode zijn alle woningen opgeleverd en om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan is aan alle bewoners een welkomstboodschap verstuurd in de vorm van een video van wethouder Martina Huijsmans, gemeente Delft, en Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development. Ballast Nedam Development heeft samen met de gemeente ingezet op een kwalitatief hoogwaardige en energiezuinige woonomgeving.

Martina Huijsmans, wethouder gebiedsontwikkeling Nieuw Delft: “Het nieuwe stadsdeel boven de spoortunnel krijgt steeds meer vorm. Guldenwater is daarin een belangrijke bouwsteen: met 184 woningen is het grootste project van gebiedsontwikkeling Nieuw Delft. En nu alle bewoners hun woning kunnen betrekken, komt deze nieuwe buurt echt tot leven. Ik wens hen veel woonplezier!”



Onno Dwars, CEO Ballast Nedam Development: “In deze stad komt alles samen; het historische karakter, een veelheid aan voorzieningen en rijke architectuur in combinatie met ecologische inclusiviteit. Hiervan is de vlindertuin een prachtig voorbeeld, door de beschutte en warme ligging is dit de ideale plek voor vlinders en insecten. Guldenwater laat zien hoe je in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling mens en natuur in harmonie kunt laten samenleven. Wij zijn vereerd een bijdrage te mogen leveren aan Nieuw Delft die tot stand gekomen is door een prachtige samenwerking van publieke en private partijen.”

Ontwikkelpartner in Nieuw Delft

Ballast Nedam Development ontwikkelt 1/3 van het gebied en samen met gemeente Delft gaat de ontwikkelaar zorgen voor een versnelling in de ontwikkeling van Nieuw Delft. Met de oplevering van Guldenwater wordt in een keer 184 woningen toegevoegd aan dit nieuwe deel van de stad.

De volgende drie projecten van Ballast Nedam staan in de startblokken om te bouwen: 55 koopappartementen en 59 stadwoningen Poortmeesters (in samenwerking met BPD), Vermeer kent 62 huurappartementen en Gezicht op Delft bestaande uit 25 luxe koopappartementen. Daarnaast werkt de ontwikkelaar samen met gemeente Delft aan de ontwikkeling van nog twee projecten met een mogelijke aanvulling van circa 170 woningen en commercieel vastgoed in Nieuw Delft.

Meer weten over Guldenwater Nieuw Delft? Lees het uitgebreide artikel op de website van Ballast Nedam.