14 experts richten vizier op 2050 in 50ste editie Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd zet de vijftigste editie luister bij met de toekomstvisies van een reeks topexperts, zoals Paul de Ruiter, Andy van den Dobbelsteen en Francesco Franchimon. Maar lees ook meteen mee met Biense Dijkstra (over de lisdodde) en Coen van Oostrom, initiator van ons platform.

Biense Dijkstra (Dijkstra Draisma) begint zijn ‘eervolle voorwoord’ over het manifest over het eerlijke speelveld inzake de beoordeling van biobased materialen in de MilieuPrestatie Gebouwen. “In onze beleving voegen de early adaptors zich daar bij de innovators en is de koerswijziging nu ingezet.” Over het toepassen van lisdodde als isolatiemateriaal zegt Dijkstra: “De verandering is daarmee ingezet en onze overtuiging is dat we onszelf op deze wijze telkens opnieuw moeten afvragen of we het niet beter kunnen doen. Beton waar het moet, hout waar het kan en snelgroeiende biobased lokale materialen voor de isolatievolumes.”

Kolencentrales sluiten

In het mooie, lange artikel met Coen van Oostrom (EDGE, coverfoto) wordt de energietransitie echter niet vergeten: “Wil je de opwarming van de aarde een halt toeroepen, dan is het remontabel zijn van hout niet doorslaggevend. Immers, over vijftig jaar is óf het probleem opwarming opgelost óf de polen zijn gesmolten. Ik bedoel daarmee dat het gevaar er is dat we de doelen te ver weg plaatsen als we het alleen hebben over remontabele houten constructies.”

“Ik sprak daar een keer een minister over, die zei dat hij het niet meer over ‘energie’ wilde hebben, maar alleen nog maar over ‘circulariteit’. Ik zei hem toen dat ik dat een mooi idee vond, maar dat daardoor het probleem nu niet opgelost wordt. Daarvoor moeten we echt snel een paar kolencentrales sluiten en nog wat andere dingen doen.”

Ramp of wonder

Ook meer experts markeren in deze uitgave de energietransitie en/of circulariteit met kernachtige statements. Neem Arash Aazami: “Het is zeker dat we ruim voor 2050 100% van onze energie uit hernieuwbare bronnen halen.” Of Claudia Bouwens (o.a. NEPROM/Lenteakkoord): “Het zijn rampen of wake-up calls die noodzakelijke veranderingen veroorzaken. Vooruitkijkend kun je wachten op een volgende ramp. Zo baren het stikstofbeleid en de luchtvervuiling mij grote zorgen.” Architect Jón Kristinsson zegt iets vergelijkbaars: “De energietransitie is met vooral luchtlekke gebouwen en met de huidige eisen van wooncomfort alleen met een wonder haalbaar.”

‘Uitleggen wat afval is’

Ook opmerkelijk en treffend is het begin van de visie van Marije Kamphuijs: “In 2050 vind je afval alleen nog in een museum. Je moet mensen dan uitleggen wat dat is, afval, en ze zullen met ongeloof vragen hoe wij alles zomaar weggooiden.” Even kernachtig is de vaststelling van wetenschapper Francesco Franchimon: “Inmiddels kunnen wij vaststellen dat wij alle systeem-grenzen van onze planeet overschreden hebben. Wij hadden al te maken met een klimaatcrisis en hebben daar een gezondheidscrisis aan toegevoegd. Beide zijn volledig veroorzaakt door hoe wij onze planeet gebruiken.”

Gelukkig weet hij raad, en ook dat vind je naast veel meer wetenswaardige artikelen in de nieuwste Duurzaam Gebouwd.

