Van Gelder trekt emissievrij de natuur in

Ondanks de stikstofcrisis kan de Natuurboulevard in Oostvoorne toch worden aangelegd. Van Gelder zal de laatste infrastructurele aanpassingen van het project Kwaliteitsimpuls Zuidoever Oostvoorne geheel emissievrij uitvoeren.

Van Gelder heeft in 2020 bij meerdere projecten al schone en slimme bouwlogistiek toegepast. De afgelopen tijd zijn er ook forse investeringen gedaan in elektrisch materieel. Een project geheel emissievrij uitvoeren, in al haar facetten, was echter in deze mate nog niet eerder gerealiseerd.

De Natuurboulevard

Midden in het Natura 2000-gebied in Oostvoorne (gemeente Westvoorne) loopt een weg van zo’n twee kilometer, de Natuurboulevard. Die weg moet aangepakt worden, want de gemeente wil dat de verkeerssnelheid omlaag gaat. Het asfalt wordt volledig elektrisch verwijderd en vervolgens worden drempelvlakken gecreëerd. Daarnaast wordt een parkeerterrein opgeknapt en is er sprake van diverse infrastructurele aanpassingen.

De bocht van de Zeeweg naar de Strandweg wordt de centrale entree van de nieuwe Natuurboulevard. Vorig jaar werd de trap naar het Groene Strand al vernieuwd. Bovenaan de trap wordt nu een nieuw plein gecreëerd dat uitkijkt over dit ruige natuurgebied.

Procedures

Emissievrij werken vraagt veel van een organisatie, zeker in een Natura 2000-gebied. Er moest worden nagedacht over zaken als de materieelkeuze en -inzet, de planning, de logistiek en de oplaadmogelijkheden tussen de depots. “Door onze werkzaamheden”, zegt rayonleider Bart van der Drift, “mag de uitstoot niet groter zijn dan 0,0. Dat betekent dat alle gereedschappen en bedrijfsmiddelen elektrisch moeten zijn. Zelfs het vervoer van de medewerkers binnen de invloedsfeer van het Natura 2000-gebied moet zonder CO 2 -uitstoot.”

“Alle werkzaamheden”, vervolgt projectcoördinator Ko Baaijens, “worden honderd procent elektrisch uitgevoerd en hebben dus geen invloed op de flora en fauna in het gebied. Zelfs onze werkbussen, schaftkeetverwarming, verwisseling van dixi’s of bestratingsmaterieel, alles wordt tot in de kleinste details elektrisch uitgevoerd.”

Investeren

In Oostvoorne diende ook goedkeuring te komen vanuit de gezamenlijke milieudienst DCMR en de omgevingsdienst als vergunningverlener. Bovendien diende Van Gelder zich te richten op het werken buiten het toeristenseizoen en het broedseizoen. Van der Drift: “Het beschikbaar hebben van materieel en het plannen van de werkzaamheden is totaal anders dan de uitvoering van traditionele projecten. Het is een andere wijze van denken, maar we zijn ervan overtuigd dat we met deze kennis en het volop blijven investeren in elektrisch materieel voorop blijven lopen op de inframarkt.”

Met dit bijzondere project bouwt Van Gelder haar kennis op het gebied van emissievrij werken verder uit. “We leren hier weer enorm veel van en kunnen dit ook toepassen bij toekomstige projecten waarbij wij te maken hebben met de stikstofproblematiek”, besluit Van der Drift.

Bron tekst & foto’s: persbericht Van Gelder