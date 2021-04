Aanleg eerste duurzame rotonde in Flevoland gestart

De eisen voor duurzaamheid en circulariteit voor de infrastructuur worden alsmaar hoger. Om aan de doelstelling voor zoveel mogelijk hergebruik te voldoen, laat provincie Flevoland een zeer duurzame rotonde aanleggen. De rotonde bestaat volledig uit innovatief kunstvezelbeton en bij de aanleg wordt veel aandacht besteed aan minder CO2-uitstoot en meer biodiversiteit.

De aanleg van de rotonde op de kruising Dronterweg - Swifterring is op 1 maart 2021 door aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur gestart. Voor de rotonde is 400 m3 beton nodig, dat zo circulair mogelijk vervaardigd is. Zo is bij de productie minimaal 30 procent van het grind vervangen door gerecycled betonpuin en wordt voor de fundering gebruik gemaakt van granulaat uit een nabijgelegen sloopproject.

Bij de rotonde wordt gebruik gemaakt van constructieve kunststofvezels van Convez die al tijdens de productie van het beton in de betoncentrale worden toegevoegd. Dit proces reduceert de CO2-uitstoot, maar het verkort ook de uitvoeringsduur omdat er voorafgaand aan het storten geen staalwapening aangebracht hoeft te worden. De vezels zijn voorzien van een EPD-certificaat waarmee de milieukosten inzichtelijk zijn.

Goed voor mens en klimaat

De duurzaamheid van de rotonde gaat verder dan alleen het materiaal. Tijdens de aanleg is door de aannemer gebruik gemaakt van een biobrandstof, waardoor tijdens de werkzaamheden 50 procent minder CO2 wordt uitgestoten in vergelijking met regulier brandstof. Daarnaast worden er verkeersborden geplaatst die tijdens de fabricatie meer CO2 compenseren dan dat er vrijkomt. Deze borden van Climate Signs worden van hernieuwbare materialen gemaakt, zoals de vezels van de reuzenberenklauw, en enkele ervan worden zelfs voorzien van insectenhotels. Zo draagt de rotonde ook nog eens bij aan de biodiversiteit.

Planning

Eind april 2021 zijn alle werkzaamheden gereed. Meer informatie over de werkzaamheden, afsluitingen en de tijdelijke verkeersmaatregelen kun je vinden op de website van provincie Flevoland.