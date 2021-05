Gebruik van methaan uit biogas voor de energietransitie 

Wat is de betekenis van methaangas en de omzetting daarvan in waterstof bij het koolstofvrij maken van de energievoorziening? NEUMAN & ESSER GROUP (NEA) biedt antwoorden voor het omzettingsproces van methaangas in CO2-vrije energieoplossingen.

Methaan uit biogas werd aanvankelijk beschouwd als een eenvoudig product uit de afvalverwerking. Vandaag de dag wordt het gezien als een hernieuwbare energie. Eentje die als zodanig een enorme opwaardering heeft gekend. Duitsland dekt ongeveer een kwart van zijn hernieuwbare energie met elektriciteit uit biogasinstallaties en staat daarmee aan de top in Europa.

Biomethaan is een 100 procent hernieuwbaar gas dat wordt verkregen uit afval van de levensmiddelenindustrie, keukens, de landbouw, huishoudens of slib van rioolzuiveringsinstallaties. Het kan in het aardgasnet worden toegevoegd, waardoor het mogelijk wordt verbruikers te bevoorraden die ermee verwarmen, koken of elektriciteit opwekken. De productie van groene waterstof uit biogas speelt een belangrijke rol bij de overgang naar CO2-vrije energiesystemen, laat NEA weten. Daar waar geen gasnetten beschikbaar zijn, biedt de vloeibare variant een manier om de energie op een andere manier te transporteren.

Compressor Day 2021

Volgens verschillende scenario's van de Europese Commissie over de strategische langetermijnvisie tot 2050 zal de vraag naar gas in Europa afnemen. Maar ongeacht de algemene ontwikkeling van de vraag naar gas zal de rol van hernieuwbare, CO2-vrije gassen de komende decennia in alle scenario's toenemen, zegt NEA. Op de Compressor Day zullen deskundigen van TGE Gas Engineering, ARCANUM Energy Systems en NEA uitleggen hoe het gebruik van biogas bijdraagt tot de energieoplossing.

Inschrijven kan via deze link. Het twee uur durende symposium begint op 27 mei om 9.00 uur en wordt om 17.00 uur herhaald. De Compressor Day 2021 kent een vervolg op 25 november waar meer onderwerpen over CO2-vrije energieoplossingen aan bod zullen komen zoals waterstof tankstations, drooglopende zuigercompressor technologie, waterstof waardeketen en Power-to-Liquid.

Meer lezen over de innovaties op gebied van CO2-reductie en waterstof? Lees dan het digitale Duurzaam Gebouwd magazine over deze thema's in juni. Houd onze kennisbank in de gaten voor de publicatie, of sla eens een oudere editie open.