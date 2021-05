Antea Group en Significant gaan vaker samen optrekken

Antea Group en Significant zijn een samenwerking aangegaan op het terrein van duurzaam inkopen en aanbesteden. De twee bedrijven bundelen hun krachten om samen (semi)publieke organisaties nog beter te helpen hun maatschappelijke ambities te realiseren op het gebied van milieu, infrastructuur, stedenbouw en water.

De samenwerking werd onlangs bekrachtigd door het ondertekenen van een intentieovereenkomst. “Samen kunnen wij de impact groter maken dan alleen”, vertelt Rinke Meijer, partner bij Significant. “Zo kunnen we potentiële opdrachten passend invullen, meer klanten bedienen, breder inzetbaar zijn en van elkaar leren.”

Ook Joris Vergouwen, adviesgroepmanager Contracten bij Antea Group, kijkt uit naar die wisselwerking. “We versterken elkaar in kennis en expertise, en vooral op terreinen waar het ertoe doet. Dat maakt deze samenwerking juist zo krachtig.”

Antea Group en Significant behoren tot de koplopers in hun markt. Als internationaal ingenieurs- en adviesbureau is Antea Group de kennispartner voor duurzaamheid, innovatie en circulariteit, terwijl Significant thuis is in onder andere aanbesteden, contract- en leveranciersmanagement en duurzaam inkopen. Met de nieuwe samenwerking willen beide organisaties meer duurzame impact realiseren. Dat ligt in lijn met de inkoopstrategie van de rijksoverheid 'Inkopen met impact'.

Bewezen samenwerking

Dat het samen optrekken door deze twee bedrijven ook echt werkt, ontdekten Antea Group en Significant in 2018 al. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en vanuit de klimaatenvelop ondersteunden zij diverse duurzame projecten bij gemeenten en waterschappen.

De nu afgesproken samenwerking gaat verder dan alleen kennis en ervaring uitwisselen over maatschappelijke, duurzame en innovatieve topics. Zo zullen beide partijen samen inschrijven op opdrachten met maatschappelijke ambities. Of juist gezamenlijk een aanbesteding begeleiden en elkaar inschakelen.

Foto: Shutterstock