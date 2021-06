Duurzaam Gebouwd Congres 2021: eerste sprekers bekend

De Wondere Woonfabriek heeft weer een aantal nieuwe aanwinsten. Met gepaste trots presenteren we je de eerste sprekers van het Duurzaam Gebouwd Congres 2021.

Je kent de maatschappelijke opgave al: we hebben een woningtekort dat we met de hoogste urgentie moeten invullen. Barrières als stikstof en PFAS doorbreken we tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2021, zodat we sneller, duurzamer en innovatiever bouwen.

We kunnen ons geen betere dagvoorzitter wensen dan Duurzaam Gebouwd-expert Marjet Rutten, die onder andere het landschap van industrieel en conceptueel bouwen op haar duim kent. Ze zorgt voor alle energie die je maar nodig hebt gedurende de dag en voelt onze sprekers aan de tand. Wie hebben we dan op het digitale podium staan?

Op het digitale podium

Jan Rotmans en Jan Willem van de Groep grijpen de microfoon vanuit onze Wondere Woonfabriek. De Gideons willen energietransitie, biobased bouwen en urban mining versnellen, maar beseffen dat dit niet kan zonder een nadrukkelijke verandering van cultuur en het stimuleren van sociale innovatie in de bouw. ‘Jij kunt deelgenoot worden van die beweging’, roepen ze op. Rotmans en Van de Groep vertellen in deze keynote wat de Gideons willen en hoe ze dat voor elkaar krijgen.

