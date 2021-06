Hoe circulair wil je het hebben?

Duurzaam Gebouwd-partner Heembouw wil circulair ontwerpen en bouwen concreet maken. Daarvoor riep de ontwerpende bouwer de circulaire ontwerpmatrix in het leven, een tool om circulariteit in hapklare brokjes op te delen.

Foto boven: Skeletprofielen in circulair paviljoen C Bèta Hoofddorp, via Heembouw

"De basis van de ontwerpmatrix bestaat uit drie fundamenteel verschillende circulaire ontwerpstrategieën", zo is te lezen in een blog van Heembouw over de circulaire ontwerpmatrix. Deze strategieën delen circulariteit op in hergebruikte materialen, remontabel bouwen en biobased, strategieën die op het totale gebouwontwerp toe te passen zijn, bijvoorbeeld om een volledig hergebruikt pand te ontwerpen. De matrix deelt een gebouw bovendien op in zes gebouwlagen, gezien 'de circulaire ontwerpstrategie per laag kan verschillen'.

De circulaire ontwerpmatrix is bedoeld om klanten een handvat te bieden bij de keuze voor circulaire oplossingen. Meer uitleg over de matrix leer je in deze video: