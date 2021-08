Wil jij een circulaire en gezonde school?

Wil jij alles weten over circulaire scholen én ben je benieuwd naar wat de actualisatie van het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021 voor jou betekent? Dan is een digitaal bezoek aan het webinar Frisse en Circulaire Scholen op 22 september een must!

Op het programma staan diverse experts die je inspireren om snel de handen uit de mouwen te steken om scholen circulair en gezond te maken. Om maar met laatstgenoemde te beginnen: Jeroen Paas van Ruimte-OK laat zien hoe je stap voor stap naar optimale ventilatie op scholen gaat. Ventileren gaat op scholen nog niet optimaal, maar weten we wel hoe het beter kan? Hebben we een plan? Samen met Paas krijg je grip op de gezondheidsopgave op school.

Naar een circulaire school

Monique Donker gaat vervolgens in op het ambitiekader circulaire scholen. Ze laat zien hoe het is opgebouwd en hoe je ermee kunt werken bij een aanbesteding. Het fundament voor een circulaire school haal je op bij haar presentatie.

Duurzame scholen in de praktijk

Jürgen van Hulst gaat vervolgens in op de praktijk en vertelt hoe een gezonde en toekomstbestendige school wordt gerealiseerd. Hij onderbouwt zijn visie met een onderzoek door DGMR, bba binnenmilieu en NIBE. Ben je op zoek naar maximale prestaties van jouw school, dan ben je bij zijn presentatie op het goede adres.

Ruud van Vliet van Stichting W/E Adviseurs is de afsluiter wat betreft presentaties van het webinar. Met zijn ruime ervaring als adviseur bij het verduurzamen van scholen laat hij je zien hoe we de verduurzamingsopgaves gaan invullen.

Aan het einde van het webinar is er meer dan genoeg ruimte om jouw betrokken vraag te stellen aan een van de sprekers. Schrijf je vandaag nog in voor het webinar!