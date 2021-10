Nieuw: Duurzaam Gebouwd Podcast Live op Green Buildings Event 2021

Met het thema ‘Building Change’ gaf het Green Buildings Event 2021, georganiseerd door CFP Green Buildings, inzicht in oplossingsrichtingen om te innoveren en te versnellen. In deze nieuwe Duurzaam Gebouwd-podcast praten we hierover met onder anderen CFP-directeur Bram Adema, minimalist Dennis Storm, dagvoorzitter Twan Huys en ondernemer Jouri Schoemaker van Pieter Pot.

Je luistert de gloednieuwe podcast-aflevering op Spotify, Apple Podcasts en Soundcloud. Hieronder vind je de Soundcloud-versie, die je hier meteen kunt beluisteren door op de play-knop te drukken.