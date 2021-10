Ruim 80 organisaties tekenen Green Deal convenant Houtbouw

In 2025 bouwen we één op de vijf nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van hout. Dat is het streven van de Green Deal convenant Houtbouw waar op 21 oktober 2021 in meer dan 80 organisaties hun handtekening onder hebben gezet.

Foto boven: tekenmoment van het Green Deal convenant Houtbouw.

Vanaf 2025 is 20 procent van de MRA-woningproductie van hout en andere biobased materialen, zodat nieuwe woningen sneller en duurzamer worden gebouwd. Dat levert jaarlijks ca. 220.000 ton CO2 uitstootreductie en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van stikstof op.

Privaat, publiek en kennisinstellingen: intensieve samenwerking

Het Green Deal convenant Houtbouw is opgesteld door een intensieve triple helix samenwerking. Samen met overheden, marktpartijen (van startups tot de grote bedrijven) en kennisinstellingen is er gekomen tot een flinke lijst met afspraken, zowel in algemene zin als per type partij. Het gezamenlijke gestelde doel vergt flinke inspanningen van alle partijen op talloze gebieden: van vernieuwing van kennis en werkwijzen tot een andere inzet van de bestaande werkcapaciteit. Deze inspanningen kunnen alleen bereikt worden door voortdurende samenwerking. Dit betekent elkaar blijven opzoeken. Partijen willen met de Green Deal convenant Houtbouw gebruiken maken van elkaars expertise, processen zo eenvoudig mogelijk maken en steeds in open source en zo transparant mogelijk de opgave en oplossingen bespreken.

Wat gaat er gebeuren

Een belangrijk onderwerp van het Green Deal convenant Houtbouw is het beschikbaar krijgen van locaties die geschikt zijn voor houtbouwwoningen. Natuurlijk werken partijen ook actief samen aan kennisdelen. Daarnaast bekijken partijen of meer stimulerende regelgeving voor houtbouw mogelijk is. Tenslotte werken de betrokken partijen actief samen aan het verbeteren van de businesscases van de keten van houtbouw. Met de schaalsprong en toename van de kennis rond houtbouw is de verwachting dat de huidige prijsstelling van houtbouw binnen een afzienbare tijd verbeterd zal worden.

Start van de Green Deal

Het convenant is officieel getekend en daarmee kunnen de partijen werken aan de 20 procent circulaire houtbouw. De komende jaren zetten zij deze intensieve triple helix samenwerking door. Zo hebben gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, beleggers, aannemers, woningcorporaties, architecten, houtbouwers, hout producerende partijen, kennisinstellingen, ingenieurs- en adviesbureaus, financiële instellingen en koepelorganisaties getekend. Dit zijn de volgende partijen:



Gemeente Amsterdam, Gemeente Zaanstad, Gemeente Purmerend, Gemeente Almere, Gemeente Lelystad, Gemeente Ouder-Amstel, Gemeente Edam-Volendam, Gemeente Beemster, Provincie Flevoland, Het Rijk, Gemeente Diemen, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Haarlem, Gemeente Heemskerk, HBB Groep, Waterland Real Estate, NEPROM, VORM, AM, Synchroon, Fakton, BPD, Boelens de Gruyter, Bart de Jong Projectontwikkelaar, Heutink Groep, Heijmans, Koopmans Bouwgroep, De Groot Vroomshoop, BAM Wonen, Daiwa House, De Nijs, Dura Vermeer, Parteon, Wooncompagnie, Ymere, Timpaan, Goedestede, Intermaris, Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, De Alliantie, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, ROC van Amsterdam-Flevoland, Stichting Techlands, TU Delft, Boom Builds, Centrum Hout, Lister Buildings, Derix, Finch Buildings, Ursem, Stichting WikiHouse NL, SustainerHomes, Noordereng Groep, Staatsbosbeheer, Startblock, Holland Houtland, Lingotto, LEVS Architecten, Common Affairs, Olaf Gipser Architects, Orga Architect, Ssse|OvO associates architects, JoustraReid architecten bv, Dam en Partners Architecten, DP6, M3H, Mecanoo, Dok architecten, VMX Architects, Lab03, Natrufied Architecture, Team V, Superuse Studios, Vesteda, Syntrus Achmea, Home.Earth, Bouwinvest, Rabobank, ABN AMRO, Arup en Sweco.



Wil jij als partij meedoen en ondertekenen? Stuur een e-mail naar Imme Groet van C-creators via imme@c-creators.org.