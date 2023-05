Maritiem event voor duurzame bouwwereld

Op vrijdag 15 september vindt de achttiende editie van de Green Buildings Regatta plaats. Wie mee wil zeilen in dit bijzondere sport- en netwerkevent van CFP Green Buildings kan zich nu inschrijven.

Naar verwachting komen op deze zeildag meer dan tweehonderd deelnemers af op de Green Buildings Regatta. Strijd je mee om de bokaal en kies je ook met het team van jouw onderneming voor een unieke ervaring op het water? Je strijd tegen andere bedrijven tijdens een echt zeilevenement en of jouw team nu de bokaal wint of niet, de banden tussen collega’s en/of klanten zijn aan het eind van de race absoluut versterkt.

Zo vormt de Green Buildings Regatta een prima netwerkmogelijkheid voor geïnteresseerden in groene gebouwen en circulariteit. Alle deelnemers houden zich namelijk bezig met het verduurzamen en het creëren van duurzame gebouwen. En dus krijg je de kans om je te laten inspireren door koplopers in de industrie in een informele, enthousiaste en open setting.

Je kunt aan de Regatta meedoen met een eigen of een gehuurd zeiljacht. Het evenement wordt verder volledig verzorgd en professioneel georganiseerd. Dit maakt het evenement ook geschikt om bij te wonen met jouw klanten.

Bekijk nu de officiële CFP Green Buildings Regatta 2022 aftermovie om te zien hoe jouw dag er op vrijdag 15 september kan gaan uitzien.

Meer info vind je hier: Green Buildings Regatta 2023.