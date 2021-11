Yvette Watson wint ABN AMRO Duurzame 50

Ze is koploper, maakt meters, zet zaken op de agenda en brengt veel creativiteit, vernieuwing en een aanstekelijk enthousiasme mee. Zie daar de winnaar van de ABN AMRO Duurzame 50: Yvette Watson. Tijdens de sfeervolle verkiezing in de RAI ging de Young Professional Award naar Alycia Biekram.

Yvette Watson werd woensdagavond verkozen tot 'duurzaamste professional' tijdens het Green Tie Gala op Building Holland 2021. In de nieuwe top-50 wordt ze gevolgd door Andy van den Dobbelsteen (TU Delft) en Suze Gehem (De Groene Grachten).

In spannende afwachting van de bekendmaking van de ABN AMRO Duurzame 50, v.l.n.r. Suze Gehem, Andy van den Dobbelsteen en Yvette Watson.

De ABN AMRO Duurzame 50 is de jaarlijkse thermometer van de duurzaamheid in de bouw en vastgoed in Nederland. Ieder jaar vraagt de vakjury zich af welke mensen daaraan het meest bijdragen. Wie zijn die mensen met daadkracht, charisma, contacten, kennis en visie? Watson, in 2019 achter Onno Dwars al nummer 2 in de top-50, is daar zeker een goed voorbeeld van.

De winnaars van de ABN AMRO Duurzame 50 werden bekendgemaakt met een animatiefilm waarin een detective op zoek ging naar de helden die onze wereld duurzamer maken en anderen daarbij helpen. De speurder verzamelde verschillende getuigenverklaringen van personen uit de kringen van het genomineerde trio, onder wie Jan Terlouw, die de winnaars een warm hart toedragen. Watson was overrompeld door de ontvangst van de prestigieuze prijs, maar tegelijkertijd kwamen haar kwaliteiten bovendrijven met een krachtig betoog over haar missie. "Ik was ooit activistisch, maar ik heb ook gezien hoe weinig effect dat had. Mensen willen niet veranderd worden, maar mensen willen wel veranderen."

Verkeerde strategie

"De meeste mensen willen ook best wel verduurzamen", vervolgde Watson (foto rechts), "en als die hypothese waar is, hebben we hopeloos de verkeerde strategie nagestreefd. We zijn gaan reguleren, met boetes en met belonen. Maar wat als iedereen wel wil verduurzamen? Dan hoef je alleen maar te informeren, een beetje te inspireren, in staat te stellen, en dan gaat het daarover. Het is een hypothese die ik nog aan het toetsen ben, maar hopelijk is onze taak dan veel gemakkelijker."

Watson is medeoprichter van adviesbureau PHI Factory en is vooral actief rond het thema circulariteit. Ze begon haar loopbaan doelbewust als facility manager om vanuit die functie de meeste impact te kunnen maken. Met PHI Factory ondersteunt ze organisaties bij het realiseren van hun duurzame en circulaire ambities. Ze wil de verduurzaming ook vooruit helpen met een gamification platform, zo vertelde ze bij de prijsuitreiking. Daarmee wil ze alle mensen in de bouwsector in staat stellen als expert van hun eigen werk bij te dragen aan de bewustwording om zo de noodzakelijke verandering teweeg te brengen. "Iedereen is daarbij een radartje in het grote geheel."

Young Professional Award

De Young Professional Award, gewonnen door Alycia Biekram, is een beloning voor een jonge voorvechter van duurzaamheid en het impact maken in de gebouwde omgeving. "Dit is echt een enorm grote eer", aldus Biekram over haar winst. "Maar laten we niet vergeten dat we het niet alleen over CO 2 en circulariteit moeten hebben, maar ook het sociale aspect erbij moeten pakken."

V.l.n.r. Jurylid Leontien de Waal, winnares van de Young Professional Award Alycia Biekram en presentatrice Marit van Bohemen.

Klimaatakkoord bouw

Voorafgaand aan de verkiezingen was er een keynote van Merijn Tinga, ook wel bekend als de ‘Plastic Soup Surfer’. Hij bracht de nodige inspiratie over met zijn verhaal over het verzamelen van plastic, zijn campagnes én de petitie die leidde tot het invoeren van statiegeld op plastic flesjes.

Ook de woorden van jurylid Onno Dwars, die net als Tinga het Rijk aansprak, kwamen in de zaal goed binnen. "We gaan niet hard genoeg vooruit. De bouwsector moet radicaal veranderen. We kunnen daarbij niet wachten op de overheid. Die is er voor de achterblijvers. Wij moeten als bouwsector met een eigen klimaatakkoord komen!"

Jury en verkiezing

Tot slot: de vakjury beoordeelde de genomineerden op vier vlakken: bijdragen aan het mogelijk maken van duurzame projecten, inzetten bij duurzame initiatieven, actieve kennisdeling over verduurzaming en het stimuleren en initiëren van duurzame samenwerking. Iedere genomineerde ontving voor deze onderdelen punten. Ook het publiek kon stemmen op een favoriet. De publieksstem telde voor 25% mee met de jurybeoordeling. In 2020, tijdens het eerste jaar van de coronapandemie, werd niet één persoon winnaar, maar een collectief van 50 genomineerden (pdf).

Meer informatie: ABN AMRO Duurzame 50; dit waren alle vijftig kandidaten (pdf; op alfabet).