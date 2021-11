Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling groeit met vestiging in Breda

Van der Heijden bouw en ontwikkeling bouwt niet alleen stevig voor anderen, maar ook aan de eigen toekomst. De groei die het bedrijf de afgelopen tijd hebben doorgemaakt, vertaalt zich nu in een nieuwe vestiging op Lage Mosten 33 in Breda vanaf 1 november 2021. Daarmee breidt het bedrijf zijn werkgebied uit in de richting van West-Brabant en de Randstad en verschaft het zichzelf toegang tot een extra regio binnen de (nieuw)bouw- en arbeidsmarkt.

Foto: v.l.n.r. Bart Kuppen, Emiel Bongers en Ferry Verstappen

Impuls voor de regio Breda

Vanuit de vestiging in Schaijk is Van der Heijden al lange tijd actief in meerdere marktsegmenten in Midden- en West-Brabant en ver daarbuiten. In plaatsen als Etten-Leur, Made, Kaatsheuvel, Tilburg en Waalwijk heeft het bedrijf diverse industriële en woningbouwprojecten op zijn naam staan. Algemeen directeur Emiel Bongers denkt nog veel meer voor dit deel van Brabant te kunnen betekenen, nu de nieuwe vestiging een feit is: “Wij zijn klaar voor deze stap. En in de omgeving van Breda is ruimte voor een extra speler op de markt. Hier ligt zoveel potentieel waar wij een rol in kunnen spelen. We verwachten dan ook écht een impuls te kunnen geven aan de regio. Aan de bouw. En aan de werkgelegenheid.”

Waarom niet uitbreiden op de bestaande plek?

“Natuurlijk, groeien op de huidige locatie zou ook een optie zijn”, vertelt Emiel. “Maar we behouden graag het familiegevoel, de zelfsturende aanpak en de persoonlijke sfeer die onze samenwerking zo sterk maken. Dat lukt beter op twee zelfstandige locaties. Bovendien zitten we met een extra vestiging dichter bij onze klanten en kunnen we meer voeling houden met de omgeving.” Een extra vestiging betekent ook extra werkplekken. “We verwelkomen nieuw bloed in ons bedrijf en kunnen niet wachten om ook deze nieuwe collega’s hun eigen stuur in handen te geven.”

Een totaalplaatje dat klopt

Van der Heijden bouwt en ontwikkelt in de segmenten woningbouw, logistiek, scholen, bedrijven en zorg. De reputatie die de organisatie meebrengt is die van een betrokken specialist die meedenkt met partners en klanten. En die eigen medewerkers de vrijheid en verantwoordelijkheid geeft om persoonlijk en als team te groeien. Emiel: “Wij willen niet zomaar één van de vele bouwers of ontwikkelaars zijn. Wij zijn graag dat ene vindingrijke bedrijf dat de totale regie neemt en er op die manier uit springt. Van de vele aannemers is er uiteindelijk eentje waarvan je ambassadeur wordt. Daarvoor moet je totaalplaatje kloppen. En dat is precies wat wij ons ten doel stellen, voor zowel klanten als onze eigen medewerkers.”

Werkwijze Van der Heijden

Kenmerkend aan de werkwijze van Van der Heijden is de tijd die ze steken in een zorgvuldig voortraject. “De bouwreis maken we samen met de klant. Daarbij gaan we op zoek naar de diepere drijfveren en bedenken we nieuwe oplossingen. Op die manier voldoen we niet alleen aan de vraag, we overtreffen zelfs de verwachtingen. Met die werkwijze willen we nog veel meer mensen laten kennismaken.” Samen met commercieel directeur Ferry Verstappen en financieel directeur Bart Kuppen ziet Emiel Bongers de nieuwe stap met veel vertrouwen tegemoet.