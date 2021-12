Advertorial: VELUX hout in circulaire FAAY Kingsize wand

Op Building Holland was de mooie samenwerking tussen VELUX en Faay al te zien. Een houten onderprofiel- gemaakt van ingeleverde oude dakramen- gebruikt in de FAAY Kingsize wand. Vanuit de VELUX Take-back service kunnen oude dakramen ingeleverd worden bij de groothandel waarna deze vervolgens bij de sociale werkplaats worden gedemonteerd. Vervolgens wordt het hout onder andere gebruikt voor het houten onderprofiel van de Kingsize wand. Zo krijgen VELUX-dakramen een tweede leven bij Faay.

Het terugdringen van de bouwafvalberg

De samenwerking ontstond bij de introductie van de VELUX Take-back service waarbij aannemers de mogelijkheid wordt geboden om hun af gebruikte dakramen af te geven. Ontdaan van spijkers en andere oneffenheden wordt het hout toegepast als onderprofiel voor de befaamde Kingsize Wanden van Faay.

Samen efficiënt omgaan met grondstoffen

Zowel bij VELUX als bij Faay staat circulariteit hoog op de agenda. 98% van het hout dat VELUX gebruikt voor haar producten is afkomstig uit gecertificeerde, duurzame bosbouw. Faay Vianen gebruikt voor haar scheidingswanden vlas, een onuitputtelijke grondstof die hernieuwbaar, herwinbaar en milieuvriendelijk is. Juist als het gaat om duurzaam bouwen, zijn bouwmaterialen uit vernieuwbare grondstoffen – zoals vlas – een zeer interessante optie. Tijdens de teelt neemt het vlas CO2 op en zet dit om in zuurstof en tijdens het verwerkingsproces heeft het een lage energie-inhoud, dus weinig impact op het milieu. En vlas is geheel recyclebaar. De basis is bij beide partijen goed. Maar de transitie naar een circulaire economie gaat niet vanzelf. Nieuwe stappen zullen gezet moeten worden. Het voortouw nemen. Anders denken oftewel Rethink staat hierbij boven aan de zogenaamde R-ladder. En een ding is zeker, als je circulariteit in de bouw wilt versnellen dan kan dat alleen door samen te werken.

Verder in circulariteit

Efficiënt omgaan met grondstoffen is behalve noodzakelijk voor ons klimaat ook voordeliger. Door meer te hergebruiken en te recyclen haal je meer waarde uit de grondstoffen en betaal je tegelijkertijd minder inkoopkosten. Faay werkt momenteel aan diverse plannen om de circulariteit nog verder te laten toenemen. Onder meer onderzoekt zij mogelijkheden om scheidingswanden volledig te kunnen recyclen en te hergebruiken voor de Faay Kingsize wanden. Want het kan natuurlijk altijd beter en dus nóg duurzamer…