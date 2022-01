Corporatie Lefier gaat vol voor energielabel A

Per woningcorporatie moeten sinds 1 januari de woningen gemiddeld energielabel B bezitten. Corporatie Lefier gaat in Groningen een stap verder met het streven om in alle werkgebieden label A te realiseren.

Gasloos en energieneutraal wonen lijkt ver weg, maar komt steeds dichterbij. Zo geeft Lefier gas op de verduurzaming en zet de komende tijd vol in op label A-renovaties. Daarbij worden oudere, matig geïsoleerde woningen verduurzaamd. Komend jaar al worden er in alle werkgebieden van Lefier label A-verduurzamingsprojecten opgeleverd of opgestart. Tot en met 2024 krijgen 2.500 bestaande woningen deze duurzaamheidsupgrade.

Verduurzaming van woningen naar energielabel A is de snelste en efficiëntste manier om op korte termijn een forse energiebesparing te realiseren. Voor huurders betekent dit dat zij na de verduurzaming een comfortabele woning terugkrijgen, maandelijks een veel lagere energierekening ontvangen en bovendien een woning huren die klaar is voor de gasloze toekomst. Recent rondde Lefier al de verduurzaming van 246 woningen in de Groningse wijk Paddepoel af.

Snel

Voor Pieter Witzenburg, directeur vastgoed van Lefier, kan de verduurzaming niet snel genoeg gaan: “Niet alle woningen die wij verhuren zijn geschikt om te verduurzamen naar label A. De woningen waarbij dit wel kan, pakken we de komende jaren zo snel mogelijk aan. Ondertussen kijken we natuurlijk ook naar sloop en nieuwbouw, plaatsen we zonnepanelen op de daken van huurwoningen en voorzien we huurders van energiebesparende hulpmiddelen.”

Gasloos

Kenmerken van verduurzaamde woningen met energielabel A zijn de optimale isolatie, duurzame installaties en aanwezigheid van zonnepanelen. De woningen zijn in de meeste gevallen nog niet gasloos. Witzenburg: “Dat is op dit moment nog een stap te ver voor veel bestaande woningen. Al onze nieuwbouw is uiteraard al wel van het gas af en verduurzaamde woningen zijn er klaar voor. Wanneer er in de toekomst een optie zoals een duurzaam warmtenet of verwarming door middel van waterstof beschikbaar komt, zijn label A-woningen gemakkelijk hierop aan te sluiten. In Groningen is dit al het geval en sluiten we woningen aan op het lokale warmtenet”, aldus Witzenburg.

Zonnepanelen

In 2021 werden, naast volledig verduurzaamde woningen, ruim 1.000 huurwoningen voorzien van een zonne-installatie. Hiermee kunnen huurders direct besparen op hun energiekosten. De bijdrage die huurders betalen is slechts 2 euro per zonnepaneel per maand, de besparing op de energierekening is vele malen groter. De komende jaren gaat Lefier in hoog tempo door met het plaatsen van zonnepanelen op geschikte daken.

2022

Onderstaande verduurzamingsprojecten van Lefier zullen worden gerealiseerd in 2022. De bewoners van de betreffende woningen zijn geïnformeerd, akkoord met de verduurzaming en in een aantal gevallen zijn de werkzaamheden reeds begonnen.



Emmen

Emmermeer, 30 woningen, gereed begin 2022



Groningen

Noorderbinnensingel e.o., 96 woningen, gereed begin 2022

Kornoeljestraat, 321 semi-zelfstandige studentenwoningen, gereed januari 2022

Goeman Borgesiuslaan, 178 woningen, gereed 2022

Winschoterdiep, 39 woningen, gereed 2022



Midden-Groningen

Froombosch, 28 woningen, gereed maart 2022

Harkstede, 92 woningen, gereed zomer 2022

Kolham, 55 woningen, start september 2022



Stadskanaal

Chrysantstraat, Nieuw Buinen, 30 woningen, start 2022

Bron tekst en foto: persbericht Lefier