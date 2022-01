Geothermie klaar voor forse uitbreiding aantal projecten

Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd om meer in te gaan zetten op geothermie. De brancheorganisatie Geothermie Nederland verwacht nu ook daden en pleit ervoor de huidige 28 geothermieprojecten de komende jaren uit te breiden richting de 100 projecten.

Dat die groei reëel is, blijkt uit een inventarisatie van Geothermie Nederland onder haar leden. Er zitten nu al zo’n zeventig geothermieprojecten in de pijplijn. Deze projecten gaan zorgen voor duurzame warmte voor de gebouwde omgeving én kassen en zijn daarmee een grote, noodzakelijke leverancier voor de warmtetransitie.

De sector staat dus in de startblokken voor deze sterke groei, maar daarvoor is ook actie van de politiek en overheid nodig. De sector vraagt hier aandacht voor richting de behandeling van de Mijnbouwwet in de Tweede kamer.

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie

Voor 2022 staan er al 22 projecten klaar met een SDE-subsidiebeschikking (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie), maar die door vertraagde vergunningverlening of door de complexiteit van de warmtevraag in de gebouwde omgeving niet binnen de gestelde termijn van de SDE gerealiseerd kunnen worden. Voor deze én toekomstige projecten is het volgens Geothermie Nederland hard nodig om de realisatietermijn van vier jaar op te rekken naar zes jaar. Daarmee kan heel snel veel duurzame warmte beschikbaar komen.

Wijziging Mijnbouwwet

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Geothermie Nederland voeren al een aantal jaren overleg om de nieuwe onderdelen van de Mijnbouwwet die van toepassing zijn op geothermie goed te laten aansluiten op de – toekomstige - praktijk van de sector. Geothermie Nederland vraagt in dit stadium speciale aandacht voor een aantal noodzakelijke wijzigingen die moeten voorkomen dat de nieuwe wet onnodige problemen veroorzaakt.

Cruciaal daarbij is aandacht voor een betere overgangsregeling. En dat geldt ook voor zaken als heldere kaders, duidelijkheid bij zoekgebieden (startvergunning, warmteafzet) en een regeling rond concurrerende aanvragen. Ook de criteria van een vervolgvergunning moeten verbeteren.

Snellere vergunningverlening

Het is essentieel dat vergunningverlening veel sneller en binnen de wettelijke termijnen wordt gerealiseerd en dat de inhoud van vergunningen voorspelbaar is (door heldere kaders). Alleen dan kunnen financiering, SDE-subsidie en projectplanning goed op elkaar worden afgestemd.

De huidige, heel lange doorlooptijden van vergunningverlening zijn funest voor de sector. De projecten verliezen hun subsidies, het vertrouwen van financiers komt onder druk te staan en specialistische toeleveranciers verdwijnen naar het buitenland. Dit vraagt een gezamenlijke inspanning van geothermiebedrijven en overheid. Geothermiebedrijven gaan hun aanvragen nog verder verbeteren en het ministerie van EZK kan het proces vereenvoudigen en meer capaciteit vrijmaken om de termijnen te halen.

Sterke groei kansrijk

Ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag kan in de toekomst duurzaam ingevuld worden door geothermie en in de glastuinbouw zelfs voor meer dan 50 procent. De geothermiesector in Nederland is relatief jong. Steeds meer grote marktspelers sluiten zich aan. Er is veel geleerd de afgelopen jaren: betere samenwerking met de overheden, betere putten en betere integratie met de warmteafname. De kansen voor een sterke groei liggen dus voor het oprapen, aldus Geothermie Nederland.

Meer achtergronden vind je in het sectordocument Geothermie in de startblokken voor sterke groei.

Bron: persbericht Geothermie Nederland

Foto: Shutterstock