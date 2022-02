Meld je aan voor speeddaten op Matching Materials 

Tijdens de Week van de Circulaire Economie 2022 is het platform Matching Materials gratis beschikbaar voor de hele bouwsector! Kom daarom speeddaten op vrijdag 11 februari en schrijf je direct in via deze link. Tijdens de sessie ontvang je een toelichting over het platform, maak je zelf eigen advertenties aan over beschikbare of benodigde materialen en ga je op zoek naar matches in de omgeving. Deelnemers krijgen een gratis account en kunnen dus ook na de sessie Matching Materials blijven gebruiken!

Matching Materials is hét platform dat vraag en aanbod van vrijkomende bouwstoffen en -materialen bij elkaar brengt en inzichtelijk maakt. Is er een match? Dan leggen de (ver)kopers direct contact met elkaar om afspraken te maken over prijs, levertijden en transport. Door bouwstoffen en -materialen te hergebruiken, wordt uitputting van grondstoffen voorkomen, de milieuschade beperkt en het concept afval geëlimineerd. Matching Materials draagt bij aan een duurzame leefomgeving en verlaagt de kosten van bouwprojecten.

Meer informatie vind je op de website van Matching Materials.