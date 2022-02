Nieuwe handreiking geeft corporaties meer inzicht in energieprestaties

Het bijhouden van het energieverbruik is een beproefd middel om energie te besparen. Ook corporaties, die onder meer te maken hebben met de Energieprestatievergoeding, kunnen winst boeken door installaties en energiestromen te monitoren. Speciaal voor medewerkers van corporaties die hierin niet zo thuis zijn, is er een Handreiking Monitoring verschenen.

De nieuwe Handreiking Monitoring van Stroomversnelling geeft corporatiemedewerkers een helder en breed beeld van wat er mogelijk is met monitoring. De Handreiking gaat over energieprestatie-monitoring in de breedste zin van het woord, dus niet alleen over de vraag hoe je data verzamelt in het kader van de Energieprestatievergoeding. Dit zijn enkele van de onderwerpen:

inzicht van bewoners

benchmarking

inzicht in technisch functioneren

monitoren rond prestatiegaranties

preventief onderhoud,

slim aansturen van installaties

In de handreiking worden use cases behandeld die verband hebben met de energietransitie, maar daarnaast kan monitoring bijvoorbeeld ook worden ingezet voor (besparing op) onderhoud van installaties. Er is ook ruime aandacht voor het implementatieproces, van uitvraag tot gebruik en voor het aansluiten bij bestaande processen.

Stroomversnellers Maarten Hommelberg, Marten Witkamp en Rens Verbruggen hebben de handreiking geschreven in samenwerking met tal van leden (bedrijven) van Stroomversnelling. Het drietal gaf, op de website van Stroomversnelling, een toelichting op de ontstaansgeschiedenis en op de inhoud van de handreiking.

Toegankelijke manier

Marten Witkamp: “De eerste Stroomversnelling-publicaties over monitoring gingen nog over het uitvinden van de juiste route, met name voor koplopers op het gebied van de monitoring van de Energieprestatievergoeding EPV. In die fase heeft Stroomversnelling er vooral voor gezorgd dat de wensen van corporaties goed konden landen bij de aanbieders. Deze nieuwe handreiking laat zien dat we inmiddels in een vervolgfase zitten. Op basis van praktijkervaringen wordt uitgelegd waar we nu staan met monitoring. We doen dat – hopelijk – op een toegankelijke manier, op basis van de concrete use cases voor woningcorporaties.”

Rens Verbruggen: “Toen we begonnen met deze handreiking hebben we bedacht wat er in de basis van een monitoringssysteem moet zitten, even los van de EPV. Als je daar vat op hebt, kun je beginnen met het optuigen van een simpele en goedkope basisoplossing. Daarna kun je het systeem stapsgewijs uitbreiden. We zeggen altijd dat EPV-monitoring in feite de Bentley onder de monitoring-oplossingen is, terwijl de slimme meter wat meer in de buurt komt van een oud Dafje. Met de basis die we in deze handreiking beschrijven mikken we daar tussenin, zeg maar op een Volkswagen Golf.”

Maarten Hommelberg vervolgt: “De handreiking bevat een diagram – een pagina vol kleurtjes – waarin wordt samengevat wat de verschillende use cases zijn. En wat je nodig hebt om op een betaalbare manier eenvoudig te beginnen. Een belangrijk technisch verschil dat we maken, zijn oplossingen gebaseerd op interne en externe sensoren. Kort door de bocht: externe sensoren zijn in principe duurder, maar ook nauwkeuriger dan de interne sensoren die door de fabrikant in een installatie worden ingebouwd.”

Hybride aanpak

Witkamp: “Maar zodra we dit diagram op papier hadden, realiseerden we ons dat er ook partijen zouden komen die kiezen voor een ‘hybride’ aanpak. Dus een combinatie van interne en externe sensoren om zo te besparen op de kosten en toch een hoge nauwkeurigheid te krijgen. En we hadden het nog niet bedacht of we vingen op dat partijen dit nu al in de praktijk doen. Je gaat dan bijvoorbeeld één op de tien omvormers meten met een externe kWh-sensor. Dit soort ontwikkelingen illustreert vooral dat we nog maar net aan het begin staan van de optimalisatie van monitoring.”

Verbruggen ten slotte: “Toen we een paar jaar geleden begonnen met het thema monitoring waren er nog niet veel fabrikanten die de mogelijkheid boden om de interne sensoren uit te lezen. Inmiddels zijn er meerdere aanbieders die dat beginnen te standaardiseren en de dataprotocollen openstellen, waardoor het steeds minder moeite kost om installaties uit te lezen. Het besef dat je meerwaarde kunt creëren door data te delen, breekt steeds meer door bij de aanbieders. Dat is een verschuiving die in de toekomst zal doorzetten. Het hele gebied is dus nog steeds in beweging en in die zin gaat deze handreiking echt over monitoring anno nu.”

Lees het complete interview verder op de website van Stroomversnelling. Daar vind je ook de Handreiking zelf.