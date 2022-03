Handreiking Bouwteams goed ontvangen

Eind vorig jaar verscheen het boek Handreiking Bouwteams. Hoe is het sindsdien vergaan met deze handreiking, vroegen we aan de Werkgroep Handreiking Bouwteams. Het antwoord namens de Kennisgroep Bouwteams komt van Gido Laeven (gemeente Amsterdam).

“Terugkijkend op 2021 was het een energieke en succesvolle periode met webinars, schrijfsessies, klankborden, vormgeving en uiteindelijk het laten drukken en publiceren van het boek op het congres Gamechangers in de Bouw & Infra.

Onthulling van de Handreiking Bouwteams tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra in Amersfoort.

In het begin van het proces kregen we vanuit als feedback te horen dat het een goed idee was om de Handreiking te schrijven. Er was vraag naar, maar we wisten niet exact waar we precies aan begonnen. Uiteindelijk was het fantastisch om te zien en mee te maken hoe een werkgroep van intrinsiek gemotiveerde professionals, vanuit de verschillende specialisaties en van opdrachtgevers en aannemers, naast hun drukke agenda’s tijd wilden vrijmaken voor het schrijven van de Handreiking. De vele reacties en input die zijn geleverd door de leden van de klankbordgroep, van de doelgroep en vanuit lopende bouwteamprojecten was erg mooi om te zien.

Inspiratie

De terugkoppeling die we na het verschijnen van de Handreiking Bouwteams kregen is dat het boek handzaam en bruikbaar is voor iedereen die met een bouwteam wil starten of gaat starten. Het doel dat we met het boek wilden bereiken, lijkt goed te zijn gehaald. In het boek zijn we minimaal ingegaan op de juridische aspecten en hebben we de focus gelegd op samenwerken, perspectieven, het proces, houding en gedrag vanuit opdrachtgever en opdrachtnemer. Op deze wijze hopen we collega-bouwers inspiratie, handvaten en tips & trucs mee te geven.

Vanuit het werkveld kregen we veel complimenten en felicitaties. We zien een groeiende interesse via onze LinkedIn-pagina en website. Via LinkedIn hebben we circa 450 volgers, de website www.handreikingsbouwteams.nl wordt druk bezocht en de Handreiking wordt vaak gedownload. Op de website hebben we tot op heden ongeveer 1500 bezoekers geteld en de Handreiking is er ongeveer 700 keer gedownload. Dat gebeurde interessant genoeg vanuit heel Europa (Finland, België, Frankrijk, Oostenrijk) en Amerika. We ontvingen ook een uitspraak van een directeur, die vindt dat al zijn projectmanagers altijd een kopie van het boek in hun tas zouden moeten hebben. De gedrukte exemplaren van de Handreiking vinden inmiddels snel hun weg, maar deze kon ik vanwege corona helaas niet persoonlijk overhandigen. Dus werd het flink wat keren een ritje langs het postkantoor.

Presentatie

De werkgroepleden kregen ook vanuit hun eigen organisaties positieve reacties. In die organisaties krijgt de Handreiking en het bouwteam zeker een plek. Zo ga ik binnen de gemeente Amsterdam, samen met collega Michiel Waitz (foto rechts), langs de directie van het Ingenieursbureau Amsterdam en verschillende werkvelden met een presentatie over bouwteamprojecten en de Handreiking Bouwteams.

In de afgelopen maand hebben we met de werkgroep achter de Handreiking nagedacht over de vraag: Hoe gaan we verder? En we gaan verder! Zo blijven we via de website en LinkedIn-pagina ingaan op de vragen die er spelen en op wat er in bouwteamprojecten gebeurt. Aan de hand van een contentkalender zullen we ten slotte dit jaar verschillende activiteiten ondernemen, zoals podcasts, artikelen en mogelijk een Handreiking Bouwteams 2.0 aan het eind van 2022.”

Tekst: Gido Laeven (foto rechts)

Naschrift redactie: op YouTube verscheen, geïnspireerd door de Handreiking, een tip over 'open boek', van John Hermarij. Bekijk nu de video: