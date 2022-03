Roep om programma voor snelle energiebesparing

Het is nog nooit zo duidelijk geweest dat we onze energievoorziening radicaal moeten verduurzamen: er is een klimaatcrisis, we zijn afhankelijk van gewelddadige dictators en de energierekening rijst de pan uit. Dit is hét moment om in actie te komen. Daarom pleit een grote groep van organisaties voor een Samenwerkingsprogramma Snelle Energiebesparing.



Snelle energiebesparing en overgang op duurzame energie is volgens de ondertekenaars de enige structurele weg vooruit: dit lost veel problemen tegelijk op.

'Als we het samen doen, kan dit snel veel opleveren. Al onze organisaties hebben daar veel tips en oplossingen voor. Ook nu staan we klaar om mensen en bedrijven te helpen. Zo zijn er al miljarden kubieke meters gas te besparen door alleen ruimtes te verwarmen en verlichten waar ook mensen zijn. De thermostaat en de temperatuur van de cv-ketel kunnen omlaag, de verwarming en verlichting kunnen zuiniger worden ingeregeld.

Tal van kleine ingrepen leveren direct een lager gasverbruik op: bijvoorbeeld de deurdranger, de tochtstrips en de brievenbusborstel. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven en de industrie: pak bijvoorbeeld verwarmingsbuizen en hete leidingen goed in. Werk vrijdagen thuis zodat we reiskilometers uitsparen en de verwarming eerder uit kan. We kunnen nog veel olie besparen door het OV en de fiets te gebruiken, langzamer te rijden, de banden op spanning te hebben, elektrisch te rijden en auto’s te delen.

Wij zien dat de urgentie en de behoefte om ‘iets’ te doen nu zo groot is, dat veel mensen en bedrijven al aan de slag zijn. Gelukkig maar. Laten we dat samen nog veel sterker maken en elkaar helpen. Daarom bepleiten wij een Samenwerkingsprogramma Snelle Energiebesparing. Want iedereen kan bijdragen aan de vermindering van ons energieverbruik.

Pleidooi voor een Samenwerkingsprogramma Snelle Energiebesparing

van en voor burgers, bedrijven en overheid:

vijf miljard kuub minder aardgas binnen één jaar

Wij willen graag samen met de overheid alles uit de kast halen om nu ook echt de radicale verandering in gang te zetten die nodig is. Wij pleiten voor een doelstelling om binnen één jaar ten minste vijf miljard kuub minder aardgas te gebruiken.

Wij bepleiten een gezamenlijke campagne van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en experts, met de volgende acties:

Start een actieve informatiecampagne met wekelijkse persconferenties waarin wordt uitgelegd wat er aan de hand is, wat er gaat gebeuren en wie wat moet doen. En: wat kun je zelf doen, wat levert het op, wie kan je helpen? Dwing rendabele investeringen in het bedrijfsleven en de industrie af: alle energiebesparing die zich binnen vijf jaar terugverdient, moet verplicht worden doorgevoerd. Ga die wet zeer actief handhaven. Breid de wet bovendien uit naar meer bedrijven en instellingen en ook naar duurzame opwekking. Geef als overheid het goede voorbeeld door zelf energie te besparen en vraag hetzelfde van leveranciers en organisaties die subsidie ontvangen. Help mensen en bedrijven, ga de deuren en bedrijventerreinen langs. Investeer in energiecoaches, energieboxen en energiecoöperaties om mensen op weg te helpen. Organiseer collectieve acties, samen met buren of bedrijven. En investeer in menskracht en opleidingen! Zorg dat alle subsidies maximaal toegankelijk zijn voor iedereen. Garandeer dat het budget voldoende is voor alle aanvragen. En maak regelingen zo toegankelijk mogelijk, bijvoorbeeld door ook één isolatiemaatregel te subsidiëren en voorfinanciering rentevrij te maken. Het is cruciaal om nu mensen met lage inkomens tegemoet te komen. Maak daarom ook afspraken met woningcorporaties voor de snelst mogelijke acties voor huurders Monitor de aanpak en het effect. Hoever zijn we op koers voor de doelstelling om vijf miljard kuub minder aardgas te gebruiken? Giet de acties in een plan, maak ze kwantitatief, volg de voortgang op alle terreinen, breng in kaart wat het tempo drukt, pak deze barrières aan en los ze op.

Het samenwerkingsprogramma krijgt een lichte, op actie gerichte structuur. Wekelijks komen vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden samen met een aantal creatieve en gemotiveerde deskundigen bij elkaar. Daarin vertellen ze over hun eigen acties, de resultaten en de barrières die ze tegenkomen. Samen worden oplossingen en nieuwe elementen bedacht. En we gaan door tot de doelstelling is bereikt.'

Dit zijn de deelnemende organisaties/personen die het pleidooi ondertekenden:

Organisaties Nina Tellegen Amsterdam Economic Board Arie Koornneef ASN Bank San Lie ASN Impact Investors Marleen Janssen Groesbeek Avans Roel Woudstra Buurkracht Siward Zomer Energie Samen Ehssane Gounou Essent Marieke van Doorninck Gemeente Amsterdam Emile Puttmann Greenchoice Andy Palmen Greenpeace Aniek Moonen Jonge Klimaatbeweging Gijs Termeer Klimaatstichting HIER Petra Lettink Klimaatverbond Thijs van Mierlo LSA bewoners Ika van de Pas Milieu Centraal Maria van de Heijden MVO Nederland (ruim 2.000 bedrijven voor een nieuwe economie) Marjolein Demmers Natuur & Milieu Annie van de Pas Natuur- en Milieufederaties Olof van der Gaag Nederlandse Vereniging Duurzame energie (namens ruim 6.000 bedrijven in duurzame energie) Participatiecoalitie Maarten Derksen Stichting DOEN Alette Beerling TAUW advies- en ingenieursbureau Michiel Kirch TKI Urban Energy Pauline Bieringa Triodos Bank Marjan Minnesma Urgenda Cindy Kroon Vattenfall

Experts Dirk Bezemer – hoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Kornelis Blok – hoogleraar energiesysteemanalyse TU Delft Felia Boerwinkel – Programmamanager Centre of Expertise Urban Technology Mark Boneschanscher – Managing Director Institute for Renewable Energy Systems/ Eindhoven University of Technology Wouter Botzen – hoogleraar economie van klimaatverandering Vrije Universiteit Amsterdam Andy van den Dobbelsteen – Professor of Climate Design & Sustainability, Sustainability coordinator TU Delft Seraina Grünewald – Chair for European and Comparative Financial Law Financial Law Centre, Radboud Business Law Institute/ Faculty of Law, University of Nijmegen Anke van Hal – professor sustainable buildings Nyenrode Renée Heller- lector energie & innovatie Hogeschool van Amsterdam John Kerkhoven – directeur Kalavasta Lisette Klok – onderzoeker en docent klimaatverandering en stedelijke klimaatadaptatie Hogeschool van Amsterdam Jeroen Kluck – lector water in en om de stad Hogeschool van Amsterdam Kees van der Leun- directeur Common Futures Derk Loorbach – hoogleraar sociaal-economische transities, directeur DRIFT Erasmus Universiteit Rotterdam Karen Maas – Academic Director, Impact Centre Erasmus, Professor of Accounting & Sustainability Erasmus Universiteit Rotterdam Pieter Pauw – internationale klimaatpolitiek en klimaatfinanciering FS-UNEP Centre van de Frankfurt School of Finance and Management Reint Jan Renes- lector psychologie voor een duurzame stad Hogeschool van Amsterdam Margot Ribberink Weervrouw Frans Rooijers – directeur CE Delft Richard van de Sanden – Scientific Director Institute for Renewable Energy Systems/ Eindhoven University of Technology Rens van Tilburg – Director at Sustainable Finance Lab Universiteit Utrecht

Bron: NVDE

Afbeelding: Shutterstock