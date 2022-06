Meld je aan voor de Ben Bronsema EWF-prijs 2022

Ben jij aan de slag met passieve vormen van klimatiseren bij de verduurzaming van gebouwen? Dan is het tijd om je stem te laten horen en met trots te laten zien waar je mee bezig bent. Schrijf je in voor de Ben Bronsema EWF-prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt.

Foto: Op 4 november is tijdens Building Holland, de Ben Bronsema EWF Prijs 2021 uitgereikt onder voorzitterschap van Yvette Watson, voorzitter Stichting EWF-Lab.

De prijs moet ervoor zorgen dat er een stimulans komt voor de toepassing van natuurlijke krachten voor het verzorgen van het binnenklimaat in gebouwen en woningen. Een lichtend voorbeeld is het Earth, Wind & Fire-concept, ontwikkeld door Ben Bronsema.

De prijs wordt uitgereikt aan een student of afgestudeerde aan een universiteit, hogeschool of gelijkwaardig dan wel een medewerker van een architectenbureau, een advies- of ingenieursbureau of een bouw- of installatiebedrijf, die een relevante bijdrage aan de doelstelling hebben geleverd door een studie en/of onderzoek op master/bachelor of gelijkwaardig niveau en de resultaten van hun werk op een toegankelijke wijze hebben gepubliceerd.

Voor de prijs komen in aanmerking:

Ontwerp van een gebouw, inclusief (globale) berekeningen en omschrijvingen van hoe gebouw en installatie als een geïntegreerd geheel werken op basis van natuurlijke krachten

Onderzoeksresultaten die (onderdelen van) natuurlijke systemen nader onderzoeken en uitwerken

Tools voor het uitwerken van de verschillende systemen t.b.v. een ontwerp

Je kunt je inschrijven via deze link. Hier lees je meer over hoe je voor de prijs in aanmerking komt en waar op wordt gelet bij de beoordelingen van de inzendingen.