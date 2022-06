'Circulariteit moeten we omarmen, willen we het maximale eruit halen'

De publicatie ‘Het Rijksvastgoedbedrijf – Bouwen aan een circulaire toekomst’ licht de strategie van het Rijksvastgoedbedrijf toe ten aanzien van circulariteit op portefeuilleniveau, Koers Circulair, en geeft via ruim tien artikelen een mooi beeld van circulair bouwen in verschillende soorten projecten.

Het Rijksvastgoedbedrijf is met een grote en gevarieerde vastgoedportefeuille een belangrijke aanjager voor de transitie naar een circulaire bouweconomie. Tijdens innovatieprojecten komt er veel positieve energie vrij, merkt Crystal Ririassa, programmamanager circulair bouwen en klimaatadaptatie. “Circulariteit is nog niet mainstream. Onze opgave is om steeds meer partijen te laten meedoen. Circulariteit moeten we omarmen, willen we nu al het maximale eruit halen.”

Ervaringen delen

Sinds 2019 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het instrument BLOEI ontwikkeld, getoetst en geïmplementeerd. Hiermee kunnen thema’s als minimaliseren van het gebruik van grondstoffen, milieuvriendelijker materiaalkeuzes, terugdringen van de energievraag, en waardebehoud van materialen worden meegenomen bij de ontwikkeling van projecten. De ervaringen met BLOEI worden nu met de markt gedeeld.

Nek uitsteken

“Ik ben heel trots op de mensen die aan het woord komen in de artikelen. Zij hebben het aangedurfd hun nek uit te steken, samen met anderen. En een manier gevonden om onze duurzame ambities waar te maken. De slagkracht en innovatie spatten van de verhalen af”, zegt Annet Bertram, Directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk, tevens DG Rijksvastgoedbedrijf. “Wij moeten, kunnen en willen een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Dat circulair bouwen hier een fantastisch middel voor is, laat dit boek zien. Met nog veel meer circulaire projecten kan het Rijksvastgoedbedrijf, samen met marktpartijen, een grotere maatschappelijke impact maken. Circulair bouwen is echt met een opmars bezig, maar het is ook nog pionieren, ontdekken en durven. Dit boek biedt daarvoor inspiratie.”

De publicatie is een uitgave van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, ontwikkeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO, in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf. Redactie: Katja van Roosmalen.