Pablo van den Bosch daagt je uit: ‘Benut nu je springplank naar een circulaire economie’

Madaster-directeur Pablo van den Bosch zet zich als een van de ambassadeurs van Futurebuild Holland in voor een versnelde energieneutrale en circulaire omgeving. In de aanloop naar het fysieke event op 5 en 6 april 2023 daagt hij je uit om al stappen te zetten en je springplank naar een circulaire economie te benutten. Op 27 september aanstaande neemt hij je tijdens Futurebuild Digital mee om de volgende stap te zetten.

Welke missie ga je tijdens Futurebuild Digital op 27 september naar voren brengen?

Mijn missie is om met de koplopers uit de bouw- en constructiesector maximaal gebruik te maken van de springplank die technologie ons biedt, om te innoveren en veranderen naar een circulaire economie. Mijn challenge naar het publiek/de deelnemers is ‘Wat is jouw springplank naar een circulaire economie?’.

Waarom is die missie urgent en belangrijk?

Een circulaire economie biedt ons kansen als we tijdig inspelen op veranderingen in onze omgeving en economie. Hoe eerder we daar op inspelen, hoe meer voordelen we daarmee kunnen halen. We moeten niet wachten tot anderen ons dwingen, of nog erger, tot onze planeet ons dwingt door de bestaande activiteiten niet meer mogelijk te maken. Bijvoorbeeld veranderingen in ons klimaat of in ons grondstoffengebruik. Laten we daarom nu die springplank benutten die technologie ons biedt.

Welke voorbeelden komen er tijdens de Digital naar voren?

Paspoorten, bouwen, ontwikkelen. Ook het gebruikmaken van data, infrastructuur, certificeren en standaarden en transparantie in data.

Wie wil je tijdens de Digital uitdagen?

Degenen die hele voorzichtige of tot dusver nog géén stappen zetten, op de digitale springplank naar een circulaire economie.

Ben je er klaar voor? We verwelkomen je graag tijdens Futurebuild Digital op 27 september.