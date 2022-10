DG Expeditie KBS De Marke - marktconsultatie tijdens Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022

Na drie succesvolle bijeenkomsten van de Duurzaam Gebouwd Expeditie KBS De Marke strijken wij neer op het Duurzame & Gezonde Scholen Congres, georganiseerd door Stedebouw & Architectuur in samenwerking met een reeks kennispartners en hoofdsponsor Anculus. De expeditie grijpt de kans aan om KBS De Marke te presenteren, met al haar organisatorische- en verduurzamingsambities, en om deelnemers van het congres mee te nemen in de vervolgstappen. Het streven: een duurzaam en gezonde basisschool waarin leerling en docent kunnen genieten van frisse lucht.

Foto boven: het Duurzame & Gezonde Scholen Congres in 2021

Met de DG Expeditie KBS De Marke streeft de school naar een gezond binnenklimaat. De expeditie heeft er al diverse sessies opzitten, waarbij zaken als ventilatie, akoestiek en energie onder de loep zijn genomen. Tijdens het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022 presenteert Sudi Arulandu, school business manager van KBS De Marke, de huidige stand van zaken omtrent het schoolgebouw. Vervolgens krijgen deelnemers de kans hun licht te schijnen op de opgave door samen met Arulandu en de Expeditie-deelnemers in gesprek te gaan.

Geïnteresseerd? Meld je dan aan voor het Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022.

Meer over de Duurzaam Gebouwd Expeditie is hier te lezen. Lees ook de verslagen van de vorige bijeenkomsten:

Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2022

Het Duurzame & Gezonde Scholen Congres is hét platform om concrete stappen te zetten voor een gezond binnenklimaat, financiering en samenwerking binnen onderwijsvastgoed. Op 9 november 2022 kom jij in contact met schoolbesturen, architecten, adviseurs, beleidmakers, studenten en marktpartijen om samen de weg te plaveien voor een duurzame en gezonde school, of het nou een basisschool of universiteit is.

Het programma van het congres is zo goed als klaar. Je bekijkt het hier.