Impuls voor achttien projecten met aardwarmte

In de nieuwe klimaatplannen van minister Rob Jetten is er ook ruimte vrijgemaakt voor aardwarmte. Met achttien nieuwe projecten en subsidies ter waarde van ongeveer twee miljard euro, lijkt er een forse groei van deze sector aan te komen. Hans Bolscher, voorzitter van Geothermie Nederland, is maar wat blij met deze impulsen: “Er is in Nederland de afgelopen jaren te veel aandacht uitgegaan naar elektriciteit.”

De komende jaren zal de productie van aardwarmte in Nederland naar verwachting flink groeien. Minstens achttien nieuwe projecten zullen worden ontwikkeld dankzij een exploitatiesubsidie van in totaal bijna twee miljard euro. Dat maakte minister Jetten (Klimaat en Energie) vorige week bekend naast zijn Kamerbrief Voorjaarsbesluitvorming Klimaat. Het woord aardwarmte kwam daarin niet voor, maar Geothermie Nederland meldt nu dat er genoeg staat te gebeuren.

Met de bekendmaking telt het totaal aantal aardwarmteprojecten dat al gerealiseerd of vergevorderd is op tot meer dan vijftig. Gezamenlijk zullen ze kunnen voorzien in een duurzame warmteproductie vergelijkbaar met het verbruik van 7 procent van het aantal woningen in ons land. In de toekomst zal zelfs ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag duurzaam ingevuld kunnen worden door aardwarmte.

Duidelijke kentering

Hans Bolscher, voorzitter van Geothermie Nederland, zegt over deze ontwikkelingen: “Er is in Nederland de afgelopen jaren te veel aandacht uitgegaan naar elektriciteit. Je kunt niet heel Nederland duurzaam met elektriciteit verwarmen. We zien nu gelukkig een duidelijke kentering als het gaat om aandacht voor grootschalige duurzame warmteproductie.”

Om nieuwe en toekomstige aardwarmteprojecten snel te realiseren, met de doelstellingen voor 2030 in het vizier, is er volgens Bolscher meer dan alleen geld nodig. “Er zijn bijvoorbeeld snel meer warmtenetten en oplossingen voor opslag nodig om de duurzaam opgewekte warmte daadwerkelijk te kunnen inzetten. Daarvoor is een gecoördineerde aanpak tussen overheden, geothermiebedrijven en andere betrokkenen nodig. Een speciale Taskforce onder leiding van het ministerie van EZK moet daarvoor gaan zorgen.”

