Markt dringt aan op een CO2-eis voor de bouw

Gideons roepen minister Hugo de Jonge en Rob Jetten op om vast te houden aan de toezegging om een CO2-eis te introduceren in de bouwsector.

Op 23 december 2022 kondigde minister De Jonge aan dat hij werkte aan drie belangrijke zaken, waaronder het introduceren van een CO2-eis, om de CO2-emissies in de bouwmaterialen aan te pakken en zo bij te dragen aan de klimaatdoelen. Deze stap is cruciaal, aangezien maar liefst 11% van de mondiale CO2-uitstoot afkomstig is van het produceren van bouwmaterialen, en de bouwsector stuurt hier momenteel niet goed genoeg op.

Klimaatdoelen

Meerdere partijen, waaronder Gideon, DGBC, Nibe en Centrum Hout, roepen minister de Jonge op om vast te houden aan zijn eerdere aankondiging om een CO2-eis te introduceren. Er zijn de afgelopen maanden verschillende onderzoeken uitgevoerd in opdracht van BZK en RVO naar de CO2-eis (GWPa genoemd), die bevestigden dat het huidige instrument (MPG) niet effectief genoeg is om de klimaatdoelen te halen. Dit maakt het des te belangrijker om een CO2-eis te introduceren om gerichter te kunnen sturen op materiaalgebonden CO2-emissies.

Helaas lijkt het Ministerie van BZK minder geneigd te zijn om snel in te spelen op deze noodzaak en hebben zij aangegeven dat er in de Kamerbrief van Hugo de Jonge geen CO2-eis zal worden geïntroduceerd.

Doe mee!

Daarom roepen Gideons minister De Jonge op om vast te houden aan zijn toezegging in de Kamerbrief van 23 december 2022, waarin hij sprak over het invoeren van "een normering voor de CO2-emissie van het materiaalgebruik in gebouwen". Met inmiddels meer dan 100 ondertekenaars achter de brief, roepen ze op tot actie en hopen ze dat de minister de CO2-eis daadwerkelijk zal introduceren om de bouwsector op een duurzamere koers te brengen.

Wil je ook je steun betuigen? Onderteken dan de brief en help mee aan het realiseren van de klimaatdoelen in de bouwsector en te voorkomen dat er een ‘CO2-lockdown’ komt.