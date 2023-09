'Architectuur gaat niet over gebouwen, maar over mensen'

HofmanDujardin gelooft dat architectuur niet sec gaat over gebouwen, maar vooral om de mensen die erin werken, wonen en/of verblijven. “Sinds 1999 creëren wij dynamische ruimtes die goed werken én goed voelen”, vertelt Michiel Hofman, architect en partner bij HofmanDujardin. “In onze communicatie en ontwerpen staan eenvoud, kwaliteit, inspiratie en een persoonlijke aanpak centraal. Bovendien zoeken wij in elk ontwerp en op alle schaalniveaus naar de balans tussen licht, lucht en ruimte, geborgenheid, expressie en verbinding. Zowel tussen mensen, ruimtes, interieur als exterieur, zodat intuïtief ruimtegebruik gestimuleerd wordt. Rembrandt Park One sluit hier uitstekend bij aan.”

Met dit project kreeg een anoniem en incourant gebouw een waardevolle nieuwe bestemming, meent Thom Zijlstra, architect en projectleider bij HofmanDujardin. “In ons ontwerp zijn we uitgegaan van de kracht van de bestaande structuur. Zowel letterlijk als esthetisch, waarmee we bevestigen dat hergebruik heel dankbaar én succesvol kan zijn.” In ons land staan heel veel gebouwen. “Dit betekent dat ook heel veel materiaal beschikbaar is, waardoor we kunnen besparen op nieuwe grondstoffen. Een gedachtegoed dat steeds dieper doordringt bij opdrachtgevers, aannemers en architecten.” Hofman: “Esthetiek maakt steeds vaker plaats voor kwaliteit. En dat is gunstig, want kwaliteit maakt impact, behoudt zijn waarde en nodigt uit tot hergebruik.”

Flexibiliteit

Om dit gedachtegoed te laten slagen is flexibiliteit nodig. Van ontwerp tot technische uitwerking en realisatie. “Met name in de uitvoering ontstaat steeds meer dynamiek. Hier moet je als ontwerpende partij in meegaan.” Zijlstra: “De tijd dat de architect leidend was in het bouwproces, is voorbij. Processen worden meer fluïde en partijen zitten steeds gelijkwaardiger in een project.” Hofman: “Juist dan is het belangrijk dat waardes als eenvoud, kwaliteit, inspiratie en een persoonlijke aanpak in elke fase worden vastgehouden. Maar ook dat je continu innoveert en optimaliseert. Om dit mogelijk te maken, betrekken wij zoveel mogelijk professionals uit de markt. Een filosofie die Velox ook ondersteunt en die onze sector steeds verder versterkt.”

Minimale toevoegingen, maximaal effect

“Je hoeft niet alles te slopen en nieuw te maken”, benadrukt Zijlstra. “In Rembrandt Park One komt dit heel sterk naar voren. Vanaf de eerste penstreep keken we kritisch naar datgene dat behouden kan worden. En waar nieuwbouw noodzakelijk was, hebben we nadrukkelijk gezocht naar minimale toevoegingen met een maximaal effect.” Als voorbeeld noemt hij de horizontale belijning, die het gebouw toegankelijker maakt en de relatie met de natuur versterkt. Maar ook de realisatie van twee nieuwe en lichtgewicht verdiepingen, die waardevolle ruimte toevoegen. Zónder aanpassingen aan de bestaande fundering. “En ook het paviljoenontwerp is zodanig uitgewerkt, dat we de fundering konden behouden, onze CO 2 -footprint konden reduceren en positieve impact konden maken op mens en milieu.”

Beeld: Velox