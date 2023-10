Benoem jouw thema’s voor 2024

Het moment waarop jij je stem laat horen is nu. Wij zijn benieuwd naar jouw voorkeuren: waar moet Duurzaam Gebouwd in 2024 aandacht aan besteden? Met jouw hulp bepalen we de duurzaamheidsonderwerpen die een plek krijgen in de jaarplanning van volgend jaar.

Vanzelfsprekend blijven we aandacht besteden aan actuele maatschappelijke thema’s als de energietransitie, hergebruik van materialen en gezonde gebouwen en omgevingen. Ook besteden we aandacht aan biodiversiteit, natuurinclusief bouwen en renovatie en transformatie. Wat ontbreekt er nog op onze agenda? Besteden we naar jouw mening te weinig aandacht aan bepaalde thema’s? Laat het ons weten.

Je voorkeur geef je eenvoudig aan door deze link te volgen en het formulier in te vullen. Wij nemen je suggesties mee en maken een jaarplanning vol actuele en belangrijke thema’s.