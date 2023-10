Slimme gebouwen en gezonde gebruikers in de schijnwerpers

Het SWP Congres op 2 november in de Pyth in Utrecht gaat over ‘Slimme Gebouwen – Gezonde Gebruikers’. Een integrale aansturing bij dit onderwerp is noodzakelijk. Maar hoe doe je dat? En wat komt daarbij kijken? Aan de hand van innovatieve projecten als het Helix-gebouw, het hoofdkantoor van Booking.com en de TU Delft Campus wordt deze benadering concreet.

Gezond en Slim

Gezonde huisvesting richt zich in de eerste plaats op het fysiek en mentaal welbevinden van de mensen die er werken, leren, zorgen of recreëren. Tijdens het congres leer je hoe je zorgt dat mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Maar ook dat ze zich op een plezierige manier kunnen ontwikkelen, fijn kunnen herstellen, of op vernieuwende manier bewegen en ontspannen.

Effectief gebruikmaken van data en technologie helpt ook bij die gezonde omgeving. Zo heb je realtime inzicht en kun je gebruikservaringen verbeteren, het gebruik van de ruimte optimaliseren, bepalen hoe je servicegerichter bent en het binnenklimaat verbeteren. Met de juiste oplossingen zorg je voor verbeteringen én draag je bij aan het gemak en welzijn van mensen.

Programma

Onder leiding van dagvoorzitter Vincent le Noble geven diverse keynote-sprekers voorbeelden en inzichten. Jaco van Noppen, directeur Facility Management en Real Estate van de TU Delft Campus, opent als keynote-spreker het congres. In maart 2023 werd Jaco tijdens de WorkPlace Xperience verkozen tot ISS WorkPlace Manager of the Year 2023. Hij vertelt vanuit een integrale visie over de uitdagingen op de campus van de TU Delft.

Ook hoor je nieuwe inzichten van Jan Willem van de Sande, die je vertelt over het cateringconcept in het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com, dat duurzaam is ontworpen. En Ilse Bakker van Cushman & Wakefield geeft een presentatie over het nieuwe Helix-gebouw in Utrecht dat inspeelt op de toekomstige functie van een kantoor. Waar beweging, ontmoeting en verbinding centraal staan.

Handen uit de mouwen

Vanzelfsprekend kun je tijdens het congres de handen uit de mouwen doen bij diverse workshops. Een daarvan wordt verzorgd door Carina van den Heuvel van Spacewell over ‘De optimale werkplek experience: leer hoe je een betere werkomgeving creëert met technologie en data. Je leert basisprincipes als slimme werkplekreservering via je smartphone, de mogelijkheden van Internet of Things (IoT) op de werkplek en het beter benutten van beschikbare ruimte.

Ontdek meer informatie over het SWP Congres op 2 november in de Pyth in Utrecht via deze link. Hier schrijf je je meteen in.

Foto boven: de Architekten Cie, Edge Next Gebouw