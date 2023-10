‘Planetiers willen échte verandering teweegbrengen’

Het is alweer bijna tijd voor de volgende editie van de Planetiers World Gathering, van 29 tot en met 31 oktober 2023, in Aveiro, Portugal. Wij vroegen oprichter Sérgio Ribeiro wat hij hoopt te bereiken met de summit, onder andere gericht op oplossingen en innovatie om de maatschappelijke opgaves rondom klimaatverandering in te vullen.

Wat is het doel van de Planetiers World Gathering?

Dit jaarlijkse evenement moet leiders op het gebied van duurzaamheid, innovators en changemakers wereldwijd inspireren om actie te ondernemen naar een duurzamere toekomst. We willen een omgeving creëren die diepere verbindingen, betekenisvolle samenwerkingen en tastbare projecten bevordert. We willen échte verandering en versnelling rondom duurzaamheid.

Hoe is het event gegroeid?

De Planetiers World Gathering heeft een rijke geschiedenis, voortgekomen uit ‘The Gathering’ in 2017 en sindsdien flink gegroeid. Daar zijn we trots op, want dit weerspiegelt het toenemende belang van duurzaamheid en de grotere belangstelling voor het onderwerp. De afgelopen twee edities maakten we opmerkelijke verbindingen mogelijk die zich ontwikkelden tot ambitieuze projecten.

Kun je daar een voorbeeld van noemen?

De oprichting van Insure.Hub – Innovation in Sustainability and Regeneration, een initiatief dat de particuliere sector en universiteiten effectief laat samenwerken. Een krachtige samenwerking tussen de Katholieke Universiteit van Porto, Planetiers en tientallen bedrijven binnen de stichting illustreert het potentieel als je belangen verenigt rondom verduurzaming.

Hoe vind je dat Europa het doet als het gaat om de verduurzaming van de gebouwde omgeving?

Europa loopt al voorop bij het bevorderen van bijvoorbeeld circulariteit, het reduceren van afval en het verminderen van milieu-impact. Nieuwe businessmodellen als product as a service, duurzaam materiaalgebruik (en alternatieve biobased materialen) winnen terrein. Daarmee verkleinen we onze ecologische voetafdruk aanzienlijk.

Wat zijn andere trends die je bemerkt?

De integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind-, zonne-energie en op termijn groene waterstof. Europa streeft naar grotere energieonafhankelijkheid en een vermindering van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen door de invoering van schone energietechnologieën. Van belang is de digitalisering van duurzaamheid, inclusief de data-analyse, AI en blockchain. Dit stelt organisaties in staat hun milieuprestaties te volgen en te optimaliseren, weloverwogen beslissingen te nemen en duurzaamheidsinspanningen te bevorderen.

Hoe kijk je naar de Nederlandse inzet op duurzaamheid?

Nederland heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op verschillende aspecten van duurzaamheid, zoals blijkt uit het SDG-rapport van de OESO. 29 van de 129 SDG-doelen werden bereikt en naar verwachting komen daar nog eens 12 bij tegen 2030. Dit illustreert de inzet.

Waar blinkt Nederland in uit?

Zonder twijfel: het hoogwaardige onderwijssysteem, dat zie je ook terug in de gerelateerde SDG-doelstellingen. Bovendien blinkt Nederland uit op het vlak van sociale inclusie en krachtige sociale beschermingsmaatregelen. Het water- en afvalbeheer kunnen we daarbij niet vergeten. Natuurlijk zijn er uitdagingen…

… en welke zijn dat?

De aanpak van ongelijke kansen voor vrouwen, evenals het aanpakken van de milieudruk als gevolg van de landbouwproductie. Verder zet Nederland stappen in het verminderen van schadelijke broeikasgassen en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energiebronnen. Hier mag de aandacht niet verslappen om deze belangrijke doelstellingen in te vullen.

Waar kunnen we inspiratie uit putten?

Kijk naar landen die excelleren op terreinen waar verbeteringen nodig zijn, zoals Scandinavische landen. De duurzame transportmodellen van Finland, Zweden en Denemarken kunnen inzicht verschaffen in hoe het anders kan in de Nederlandse stadsplanning.

Terug naar de volgende editie van de Planetiers World Gathering: wat verwacht je?

We kijken ernaar uit om deze reis met onze wereldwijde gemeenschap te ondernemen. Onze beslissing om het evenement te verplaatsen naar de prachtige stad Aveiro symboliseert een nieuw hoofdstuk in onze inzet voor duurzaamheid, samenwerking en voortdurende verbetering. We introduceren een Legacy Matrix, een hulpmiddel om impact en resultaten te monitoren en te verbeteren. Dit helpt de gebieden te definiëren waarop we onze waardepropositie aan de samenleving, de particuliere sector en de publieke sector al waarmaken.

Wat moeten deelnemers van deze editie mee naar huis nemen?

Dat is meer dan alleen kennis: ook het gevoel van zingeving en inspiratie om positieve verandering in de wereld te bewerkstelligen. We gaan verder dan alleen het vergroten in aantallen en richten ons op het verbeteren van de kwaliteit van de ervaring voor alle deelnemers. Terwijl we ons voorbereiden op het evenement in Aveiro, nodigen we iedereen uit om samen met ons onze toewijding aan duurzaamheid, innovatie en samenwerking te delen.