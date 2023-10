<span class='TextRun SCXW234896170 BCX9' lang='NL-NL' xml:lang='NL-NL' data-contrast='auto'>Ilse Bakker vertelt je over Helix op SWP Congres</span>

Ilse Bakker vertelt je tijdens het SWP Congres als keynotespreker over het gloednieuwe kantoor Helix in Utrecht. Twee kantoren werden samengevoegd en verschillende teams samengebracht.

Het kantoor is een Living Lab, de drijvende kracht achter innovatie in klantoplossingen. Bakker: “We leggen de brug tussen de academische wereld en de praktijk. We ondersteunen klanten bij het cultiveren van een nieuwsgierige cultuur en presenteren tastbare resultaten uit ons eigen onderzoek.” Als werkplekstrateeg werkt Ilse samen met organisaties om op maat gemaakte werkplekstrategieën te bedenken en te ontwikkelen. Ze begrijp dat ieder bedrijf uniek is, met verschillende doelen en ambities. Daarom is haar aanpak gebaseerd op datagestuurde inzichten, best practices uit de industrie en begrip voor de visie van elke organisatie.