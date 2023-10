BCI Gebouw krijgt forse update: nóg meer impact op CO2, circulariteit en milieu

Impact maken op circulariteit, milieu en CO 2 -doelstellingen kan complex en overweldigend overkomen. Er is veel om te berekenen én om rekening mee te houden. Met een grote update van circulariteitssoftware BCI Gebouw wordt sturen op circulariteit en toekomstbestendigheid van vastgoed eenvoudiger. Jim Teunizen van Alba Concepts en Pierre Guelen van Planon vertellen hoe zij krachten bundelen voor de lancering.

Al snel wordt in het gesprek duidelijk dat het Jim en Pierre niet snel genoeg kan gaan als het gaat om circulaire en duurzame gebouwen. Om zich heen zien ze enthousiasme van intrinsiek gemotiveerde gebouweigenaren, woningcorporaties, bouwers en gemeenten die het verschil willen maken met verduurzaming en circulariteit. En de groep die stilstaat, komt snel in beweging. Jim: “Wet- en regelgeving kantelt. Zo komt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) eraan, gaat het verminderen en opslaan van CO 2 zwaarder wegen en worden biobased materialen beter beoordeeld. Op die nieuwe realiteit zijn we voorbereid, met een grote update voor BCI Gebouw. Hierin sorteren we voor op bijna 20 verschillende milieueffecten.”

Foto door: Sustainer Homes

Die vernieuwing van de in de markt welbekende software kon niet plaatsvinden zonder het bijeenbrengen van de kennis en kunde van zowel Alba Concepts als Planon. Pierre: “Digitalisering is ons specialisme. We maken het mogelijk en toegankelijk voor gebouwbeheerders om energiemanagement en CO 2 -berekeningen op hun vastgoed los te laten, zodat verduurzamingsstappen binnen handbereik komen. ESG is een van onze speerpunten en we zien een toenemende rapportagebehoefte rondom embodied carbon.”

Versnelling aanstaande

Volgens hem tilt de samenwerking met Alba Concepts de dienstverlening van beide organisaties naar een hoger niveau. “Alba Concepts heeft jarenlange ervaring met circulariteitsvraagstukken in een flinke diversiteit aan vastgoedtyperingen”, gaat Pierre verder. “Van maatschappelijk tot commercieel vastgoed en meer. Er is reden te meer om nu te acteren en te verduurzamen, want we kennen de impact die onze sector heeft. Die is flink. 40 procent van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen komt uit de bouw- en vastgoedsector. Een deel van de verduurzaming komt voort uit intrinsieke motivatie van mensen die vinden het beter kan en moet. En de wet- en regelgeving is de bezemwagen voor iedereen die twijfelt. Eén ding is zeker: er komt hoe dan ook een versnelling aan.”

Foto door: Tala

Materialentransitie

Zoals we dat tien jaar geleden voor het energievraagstuk zagen, staat nu de materialentransitie in de schijnwerpers. En het invullen van circulariteitsvraagstukken kan complex aanvoelen door evoluerende wet- en regelgeving en een veelvoud aan methodieken om toe te passen. “En daar zien we de kracht van Alba Concepts, die de inhoudelijke kennis en kunde heeft om het eenvoudiger, toegankelijker te maken voor partijen om aan de slag te gaan met verduurzaming. Zodat ze niet alleen met de geldende wet- en regelgeving op één lijn zitten, maar ook met aanstormende wet- en regelgeving. Bovenal zien we vanuit onze klanten veel enthousiasme om het verschil te maken met verduurzaming.”

De wortel en de stok

Bedrijven zetten een volgende stap in hun verduurzamingsstrategie en daarin is een verschuiving te zien. Voorheen ging de aandacht naar het beperken van de operationele uitstoot van schadelijke broeikasgassen en naar de energietransitie. Pierre noemde het al: nu zijn de ogen gericht op de embodied carbon, de emissies van CO 2 die door de productie en het transport van materialen vrijkomt. Hoe komt het dat bedrijven zich hier scherper op richten? Hier speelt allereerst Europese wet- en regelgeving een rol. We noemen de EU Taxonomy, een classificatiesysteem dat aangeeft welke activiteiten duurzaam zijn, waarmee bedrijven én investeerders aantonen of hun investering groen of grijs is. Een wortel om het goed te doen, want een duurzaam portfolio betekent kans op een groeninvestering en straalt beter uit naar de buitenwereld.

De stok is er ook, want de EU Taxonomy is een verordening: Europese wet- en regelgeving met een aantal doelstellingen. Denk aan het terugdringen van schadelijke broeikasgassen, het versnellen van een transitie naar de circulaire economie en het beschermen van ecosystemen. Pierre illustreert: “Voorop de tong ligt ook de Corporate Sustainability Directive (CSRD), een rapportage waarin je onder andere je plannen laat zien voor verduurzaming, langetermijndoelstellingen en of je investeringen de circulaire economie vertragen of juist versnellen.”

Integrale verduurzaming

Vanzelfsprekend is er niet alleen wetgeving op Europees niveau dat de klok slaat voor bouwend Nederland. Zo is de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) voor iedere aanvraag van een omgevingsvergunning verplicht en maakt deze duidelijk wat de milieu-impact is van gebouwen. “Met een aankomende verscherping naar 0,5”, belicht Jim de actualiteit. “Onderdeel van de totale milieuprestatie van gebouwen is de MPG-2, die kijkt specifiek naar de emissies van broeikasgassen in de productie- en bouwfase.” En de lijst met indicatoren gaat door om ervoor te zorgen dat we niet ons CO 2 -budget al opmaken in 2027: “Denk aan Global Warming Potential (GWP) en het meten, het bepalen van losmaakbaarheid en meer [zie kader ‘De kracht van BCI Gebouw, red.]”.

Het is een heleboel om rekening mee te houden, of je nu gebouwbeheerder of bouwer bent. “Gelukkig”, lacht Jim, “werkten we samen met Planon om je een integrale oplossing te leveren. In de BCI Gebouw-tool doorloop je de stappen die van je verwacht worden en die je vanuit intrinsieke motivatie wilt zetten voor de verduurzaming van je gebouwen. Het meten en rapporteren over rapporteren is zo’n volgend station, evenals de losmaakbaarheid van gebouwelementen.”

Met zo veel informatie en mogelijkheden verwacht je wellicht dat het werken met de tool complex is. Pierre geeft meteen aan dat er vooral goed is gelet op toegankelijkheid: “We weten dat partijen uiteenlopende wensen hebben over hoe ze de tool gebruiken. Bedrijven willen rapporteren op CSRD en daarin begeleid worden. En gemeenten rapporteren op een andere manier over duurzaamheid dan bijvoorbeeld woningcorporaties.” BCI Gebouw heeft daarom niet alleen de informatie en mogelijkheden in huis om weloverwogen duurzaamheids- en circulariteitsbeslissingen te maken, de software zorgt ook voor inspiratie.

Lees het volledige artikel 'BCI Gebouw krijgt forse update: nóg meer impact op CO 2 , circulariteit en milieu' in het aankomende digimagazine. Houd onze kennisbank in de gaten voor de lancering van dit magazine op korte termijn. Bekijk ook de website van BCI Gebouw.

Fotocredits foto bovenaan: Barli