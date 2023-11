Schoner en stiller bouwen: 1 miljard euro stimulans

45 partijen ondertekenden het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB): branche- en netwerkorganisaties in de bouw, waterschappen, provincies, gemeenten en grote opdrachtgevers in de bouw willen schoner, gezonder en stiller bouwen de standaard maken.

In de routekaart van het convenant staat uitgelegd hoe en in welk tempo bouwmachines de komende jaren worden vervangen door minder vervuilende exemplaren. Doel is om over te gaan op schone of emissieloze varianten. Tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in Utrecht werd het convenant ondertekend en er is meer dan één miljard euro beschikbaar tot en met 2030 om emissie-reducerende maatregelen toe te passen, gericht op werk-, voer- en vaartuigen.

Boosts

De overstap naar duurzamer bouwmaterieel verdient een steun in de rug voor ondernemers, zo illustreert een Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). En overheden die extra kosten maken door emissieloos aan te besteden, kunnen gebruikmaken van een Specifieke Uitkering (SPUK)-regeling van in totaal 180 miljoen euro. Op deze manier krijgen zowel de vraag- als de aanbodzijde van de markt een stimulans.

Innovatie

“Dit convenant heeft een flinke impact op duizenden bedrijven in het land”, geeft Vivianne Heijnen aan, staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Met dit akkoord krijgt de sector een beeld van wat ze in de komende jaren kunnen verwachten, zodat een goede voorbereiding mogelijk is. We zien al de eerste resultaten, want bij steeds meer bouwprojecten wordt emissieloos en schoner materieel gebruikt. Bouwbedrijven zijn innovatief en dragen op een vernieuwende manier bij aan de grote woningbouwopgave, de (vervangings)opgave van infrastructuur, de energietransitie en het verlagen van emissies.”