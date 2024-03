Energieterugwinningsproject zet restwarmte om naar duurzame energie

JOA Air Solutions uit Delft start maart 2024 met een energieterugwinningproject dat restwarmte omzet naar duurzame energie. Om dit te bereiken wordt een Hot Water Heat Pump ingezet, een innovatie binnen industriële sectoren.

De installatie van die warmtepomp vindt plaats op de productielocatie van Philip Morris (PMI) in Bergen op Zoom. Een primeur in de tabaksindustrie en een zeldzame innovatie binnen alle industriële sectoren. Dit geavanceerde systeem zet laagwaardige afvalwarmte om in water met een hoge temperatuur van 85-90 graden Celsius, waarbij ammoniak als koelmiddel wordt gebruikt. De reden hiervoor is volgens JOA Air Solutions de superieure energie-efficiëntie.

Bas van den Bogerd, business development director bij JOA Air Solutions: "Veel fabrikanten denken momenteel na over hoe ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren met warmtepompen. PMI is de eerste die investeert in dit soort innovatie en schept daarmee een precedent dat kan inspireren tot adoptie in verschillende sectoren. We zijn al in gesprek om soortgelijke oplossingen te implementeren in andere PMI-locaties en bij opdrachtgevers in de voedings- en chemische industrie."

2.500 ton CO 2 -reductie

Het project maakt deel uit van een van de meest omvangrijke industriële warmteterugwinningsprojecten in de Benelux en West-Europa. Verwacht wordt dat het jaarlijks ongeveer 13 GWh (gigawattuur) aan warmtebesparing zal opleveren, waardoor de CO 2 -uitstoot met meer dan 2.500 ton wordt verminderd. Het volledige systeem is geschikt voor ongeveer 3 MW warmteafgifte.

"We zijn op weg om tegen 2025 koolstofneutraal te worden en tegen 2040 Net Zero te bereiken", aldus Aurora Marin, sustainability manager bij PMI. "Een van de belangrijkste projecten in onze Bergen op Zoom-fabriek is een warmteterugwinningssysteem dat afvalwarmte van procesovens opvangt. Met behulp van warmtepompen willen we warm water opwekken voor zowel proces- als fabrieksverwarming. Deze implementatie is uniek."

Innovaties omarmen

Het Delftse bedrijf JOA Air Solutions is geselecteerd om het warmteterugwinningsproject te ontwerpen en te installeren. "We waarderen onze samenwerking met PMI en hun betrokkenheid om nieuwe technologieën te omarmen enorm", voegt Bas eraan toe. "JOA heeft een lange geschiedenis van samenwerking met PMI, niet alleen in Bergen op Zoom, maar in vele PMI-fabrieken in de EU, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Onze gedeelde ervaringen en samenwerking zijn fundamenteel voor het succes van dit project."