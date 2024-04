Bouwemissietool geeft inzicht in verduurzamingspotentieel

Een rekentool van TNO geeft inzicht in de NOx-, CO 2 - en fijnstofemissies van wegtransport en bouwmachines bij bouwprojecten. Daarnaast geeft het gereedschap de potentiële effecten weer van verschillende maatregelen voor emissiereductie, zoals industriële bouwmethodieken, logistieke maatregelen en de inzet van nul-emissie voertuigen en machines.

De Bouwemissietool werd in opdracht van het ministerie van BZK ontwikkeld binnen het kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen. Het moet de bouwsector een hulpmiddel verschaffen om onderbouwde beslissingen te nemen over het toepassen van maatregelen die de uitstoot verminderen, bijvoorbeeld om een natuurvergunning te verkrijgen.

Met de tool is het mogelijk om tijdens de plannings- of aanbestedingsfase van een individueel bouwproject snel en makkelijk een aantal verschillende varianten door te rekenen. Mario de Rooij, projectmanager emissieloos bouwen bij TNO illustreert: “Op basis van deze tool kun je volledig je eigen situatie doorrekenen en goed onderbouwde beslissingen nemen. Wat betekent het voor mijn uitstoot als ik bijvoorbeeld een dieseltruck vervang door een elektrische vrachtauto?”

Industriële bouwmethodieken

De tool is voor elk type bouw te gebruiken: de emissies op de bouwplaats bereken je door kenmerken en inzet van machines en voertuigen in te vullen. Specifiek voor eengezinswoningen is de tool geavanceerder en is een emissie-inschatting voor transport mogelijk op basis van bouwprojectkenmerken. Daarnaast kan het potentiële effect van de toepassing van industriële bouwmethodieken en de toepassing van een bouwhub worden berekend.

Ontwikkelmogelijkheden

TNO voorziet nog verdere ontwikkelmogelijkheden voor de Bouwemissietool zoals uitbreiding van functionaliteit, toepassingsgebied, koppeling aan andere relevante tools zoals AERIUS, toevoegen GWW-projecten, nauwkeuriger emissiebepaling en -monitoring en analysemogelijkheden.