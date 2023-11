Paris Proof en biobased schoolgebouw Wisperweide

Wisperweide in Weesp is de eerste school die het geprefabriceerde houten modulaire systeem van Schools by Circlewood toepast. Eerder in 2023 vond de selectie plaats door de gemeente Amsterdam en deelnemende schoolbesturen voor het programma Innovatiepartnerschap Schoolgebouwen.

De jury loofde het ontwerp van Wisperweide: “Het ontwerp heeft een ‘wauw’-factor en is uniek. Het sluit volledig aan bij de bedoelde identiteit van de school. Het is modern met een natuurlijke uitstraling.” Als deel van het Schools by Circlewood consortium, wonnen Jimmy van der Aa van Studie A Kwadraat en David Gianotten en Michael den Otter van OMA de competitie.

Jimmy vertelt: “Met flexibele ruimtes, een gastvrije sfeer en aandacht voor diversiteit is ons ontwerp voor Wisperweide een basis voor een betere toekomst, waar kinderen leren om positief bij te dragen aan de gemeenschap en de wereld om ons heen.”

Plug-and-play

De HoutKern Bouwmethode wordt toegepast, een plug-and-play systeem van Schools by Circlewood, dat bestaat uit gestandaardiseerde houten kolommen, kruisgelamineerde houten vloerpanelen en een slimme stalen knoop en verplaatsbare scheidingswanden. Deze zijn biobased en aanpasbaar voor diverse doeleinden: grote kastwanden, kluisjes of opslagruimte, kapstokken of met groen beplante wanden. Anderen zijn tentoonstellingswanden om het werk van leerlingen te presenteren en de identiteit van de school te versterken.

Losmaakbaar

Wisperweide is de eerste school binnen het Innovatiepartnerschap Schoolgebouwen Amsterdam. Het schoolgebouw is Paris Proof, losmaakbaar en biobased. Het gebouw wordt compleet prefab geproduceerd, kent een hoge mate van biobased materialisatie en heeft een duurzaam installatie ontwerp. Dit helpt om de CO 2 - en stikstofemissies verder te reduceren.

Structuur eenvoudig transformeren

Karin Kuipers van Schools by Circlewood gaat verder: “Ons modulaire systeem, de HoutKern Bouwmethode, is aanvankelijk ontwikkeld voor The Natural Pavilion op de Wereldexpo Floriade 2022. Het maakt het mogelijk om de structuur eenvoudig te transformeren voor nieuwe functies of te demonteren aan het einde van zijn levenscyclus. We zijn trots dat we ons systeem nu kunnen toepassen om bij te dragen aan een prettige leeromgeving van kinderen – de duurzaamheidsambassadeurs van onze toekomst.”

Schools by Circlewood bestaat uit Noordereng Groep, Oosterhoff (ABT, Adviesbureau Lüning, bbn adviseurs), Studio A Kwadraat, DWA, Hedgehog Company, Heko Spanten, EtuConsult, Lomans, Ferross Staalbouw en OMA. Als creative director van Schools by Circlewood helpt OMA bij het selecteren van jonge ontwerpers en werkt samen met hen aan het ontwikkelen van nieuwe scholen. Studio A Kwadraat is de eerste geselecteerde ontwerper. De school Wisperweide wordt gebouwd door Friso Bouwgroep.

Beeld: De school Wisperweide buitenkant © Studio A Kwadraat