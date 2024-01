Werkelijke energieverbruik van gebouwen bepalen met energiegame

De volgende Energie Bespaar Game voor Gebouwen staat voor maart 2024 op de rol. Dit ‘Gamified leren’-spel laat je het werkelijke energieverbruik van je gebouw bepalen en ambities formuleren rondom de energietransitie.

In de game leer je door te doen. Nieuwe kennis pas je direct toe op jouw situatie en de uitdagingen waar je organisatie voor staat. De competitie met andere teams zorgt ervoor dat je het beste in je naar voren wilt halen en als winnaar uit de strijd wilt komen. Samen met de facilitair medewerker, gebouweigenaar, technisch beheerder, huisvestingsmanager of met je collega’s duik je in de ‘hoe’ en ‘wat’ van energiebesparing.

Challenges

Je krijgt in 6 weken tijd 6 verschillende challenges in diverse thema’s, zoals de huidige situatie van je gebouw, wetgeving, snelle verbeteringen en het opstellen van ambities. Als deelnemer ga je zelf na wat bijvoorbeeld het werkelijke energiegebruik van je gebouw is en hoe dit in verhouding staat tot de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs.

De volgende run

De Energie Bespaar Game voor Gebouwen werkt met ‘runs’ en de volgende (de tweede) begint op 4 maart 2024. Zes weken lang komt er iedere week een nieuwe challenge online. Op 19 april vindt de sluiting plaats van de game en in de week van 22 april is er een slotbijeenkomst. Deze challenges voltooi je op eigen tempo, wanneer het jou het beste uitkomt. Meer informatie en een demo vind je hier.